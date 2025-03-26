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清明連假將至 國道高乘載措施一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
連假國道示意圖。聯合報系資料照
連假國道示意圖。聯合報系資料照

交通部高公局指出，此次清明節連假實施高乘載管制措施，假期前週日(3月30日)於國5北向實施時段性高乘載管制，假期首日(4月3日)於國1及國3南向實施時段性高乘載管制，假期末3日(4月4日至6日)於國5北向實施時段性高乘載管制，請民眾多加留意並配合。

此外，依高公局統計，2024年國道A1死亡事故共有70件，造成81人死亡；其中有20人未繫安全帶，占比達25%。2025年截至2月國道A1死亡事故共有8件，造成13人死亡；其中有5人未繫安全帶，占比達38%。

高公局提醒，依據「道路交通管理處罰條例」第31條第2項，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人3,000至6,000元之罰鍰。另依同條第3項，小型車附載幼童若未依規定安置於安全椅，可處駕駛人1,500元至3,000元罰鍰。高公局已請國道公路警察局對未依規定繫安全帶的用路人加強取締。

呼籲用路人切勿貪圖一時方便或心存僥倖而未繫安全帶；除了避免遭到取締受罰，更可在意外來臨時讓車內成員多一份安全的保障。

114年清明連假國道高乘載管制措施。圖／高公局提供 胡瑞玲
114年清明連假國道高乘載管制措施。圖／高公局提供 胡瑞玲

114年清明連假國道高乘載管制措施。圖／高公局提供 胡瑞玲
114年清明連假國道高乘載管制措施。圖／高公局提供 胡瑞玲

國道 高乘載管制

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