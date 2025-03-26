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新北河濱這植物1斤竟值2500！ 識貨人蹲地拔草兼做運動

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
近來天氣轉晴，新北高灘地出現不少民眾在大片草地上拔草。記者李定宇／攝影
近來天氣轉晴，新北高灘地出現不少民眾在大片草地上拔草。記者李定宇／攝影

新北市高灘地大片綠意草地，吸引許多民眾到此享受自然與陽光，不過近來天氣轉晴，出現不少民眾在大片草地上拔草，原來在土城、樹林及三重的河濱公園草地，生長著珍貴的一葉草，該植物具有活血散淤、消腫止痛功效，市售價一斤至少2500元。新北高灘處則表示，拔一葉草只要不破壞環境，歡迎民眾到河濱公園活動。

近來天氣放晴後，新北土城、樹林一帶出現不少民眾蹲在地上拔草，民眾的目標為珍貴的一葉草，生長在大片的草地內，該植物不僅經濟價值高，據農業部網站顯示也有治療發炎、消腫等藥效。

拔草婦人表示，這植物在中藥行相當貴，自己來拔則是準備帶回家燉雞湯，或著燉四物湯、煮雞蛋等，但因為一葉草藏身在大片草地內，要找到也不容易，只是來拔草順便做運動，一天能拔到1兩（16兩=1斤）就已經很厲害了。

新北市高灘處長黃裕斌表示，一葉草並非高灘地管制的植物，民眾在高灘地拔一葉草的行為，只要不會影響當地景觀、造成環境髒亂，高灘處並不會阻止。歡迎民眾多親近高灘地、享受大自然。

一葉草具有活血散淤、消腫止痛功效，市售價一斤至少2500元。記者李定宇／攝影
一葉草具有活血散淤、消腫止痛功效，市售價一斤至少2500元。記者李定宇／攝影
近來天氣轉晴，新北高灘地出現不少民眾在大片草地上拔草。記者李定宇／攝影
近來天氣轉晴，新北高灘地出現不少民眾在大片草地上拔草。記者李定宇／攝影

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