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中央大學全家開出千萬發票！幸運兒只花47元 學生互tag嗨：發財了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
114年1-2月期統一發票獎25日開獎，本期千萬特別獎獎號為「95980685」。圖／AI生成
114年1-2月期統一發票獎25日開獎，本期千萬特別獎獎號為「95980685」。圖／AI生成

114年1-2月期統一發票獎昨（25）日開獎，本期千萬特別獎獎號為「95980685」。國立中央大學校內「松苑餐廳」的全家超商開出1000萬元大獎，幸運得主僅花47元購買Let's Café大杯冰拿鐵就中獎，引發校內師生熱議。

國立中央大學臉書粉專25日晚間發文指出，校內「松苑餐廳」的全家便利商店「中壢中央三店」開出千萬大獎，小編幽默寫道「中獎的是誰？不知道，但他可能在你旁邊排過微波便當，搶過最後一顆茶葉蛋」，並提醒大家「發票別亂丟，載具記得存，下個千萬得主也許就是你」，文末還標記「全家不只是你家」、「致富從買早餐開始」、「別再亂丟發票啦」。

報導指出，全家便利商店本期統一發票特別獎1,000萬元共開出2組，獎落桃園的「中壢中央三店」和高雄的「湖內正億店」。中央大學開出的千萬得主僅用47元購買Let's Café大杯冰拿鐵，至於高雄湖內正億店開出的千萬大獎得主，消費金額為110元。

消息曝光後，許多人紛紛在貼文底下標記朋友，詢問是否中獎，甚至有人開玩笑說「爸爸，發財了嗎？」、「該請客了吧」、「有中要分ㄟ」、「感覺你這陣子特別低調哦」、「是不是你，今天在群組好安靜」、「早知道不轉學了」、「全家讓你買得到一個家」。也有學生貼出發票照片，表示身邊有人在同一天消費，連金額也一樣是47元，卻與大獎擦身而過。

中央大學 全家便利商店 統一發票

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