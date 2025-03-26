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部桃「憶暖家園」9專業科別守護失智長者 減輕家人壓力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃規畫9大科別成立「憶暖家園」，專責照顧失智症患者。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃規畫9大科別成立「憶暖家園」，專責照顧失智症患者。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院指出，當家中長輩半夜堅持打包行李「要回老家」、懷疑有人偷東西，甚至情緒失控說看到陌生人走進屋裡，這些看似突兀的舉動，往往讓家屬困惑又心力交瘁，其實，這可能是失智症合併精神與行為症狀（BPSD）的表現。

面對長者與家人的處境，桃園醫院打造一處充滿關懷與專業的「憶暖家園」，提供失智患者更全面的住院照護，也為辛苦的照顧者帶來喘息的空間。院方強調這類的病友和家屬在桃園很難找到可以收治住院的醫院，常常要送到台北市才能住院，部桃於是建構這樣的醫療環境與資源，讓家屬有所選擇，不用往台北找資源。

「當病人出現妄想、幻覺、攻擊行為時，對家屬來說是非常沉重的負擔」，部桃精神部主任蘇柏文說，除了門診追蹤，有些病人需要更密集的觀察與治療，住院是一個重要選項，但目前國內類似的資源仍然有限。

為此，桃園醫院結合失智共照中心的力量，設立「憶暖家園」失智精神病房，營造安全、溫馨的環境，並由多達9大專業人員組成的照護團隊提供整合服務，包括精神科與神經內科醫師、護理人員、職能治療師、心理師、社工師等，從身體、心理到社會功能全方位照護；出院後還有個案管理師協助追蹤，銜接社區資源，讓長者回歸生活仍有支持。

部桃一般精神科主任張芷瑄提醒「失智症不是老化，是疾病」，這是一種源於大腦病變的退行性疾病，會影響記憶、語言與判斷力，因此越早發現、越早治療，能更有效延緩退化，當症狀合併情緒或行為問題時，尋求專業協助更是關鍵。

護理長張詩閔說，「憶暖家園」不只重視治療，更重視人與人之間的連結。78歲的陳爺爺，曾是熱愛音樂的合唱團成員，但住院後情緒低落、少言寡語，醫護團隊為他安排「音樂療法時光」，播放熟悉的老歌，沒多久，他竟隨著旋律輕聲哼唱，眼中也重新閃爍光芒。「真的很久沒看到爸爸這麼開心地笑了，讓我們很感動。陳爺爺的孩子很感動。

蘇柏文說明，成立「憶暖家園」不只是為病人打造安心的療癒空間，更是照顧者背後的靠山，希望透過整合照護，幫助患者穩定病情，重拾生活節奏，也減輕家屬長期以來的身心壓力。

憶暖家園為失智症患者營造喜歡的情境。圖／衛福部桃園醫院提供
憶暖家園為失智症患者營造喜歡的情境。圖／衛福部桃園醫院提供

失智症 桃園 部桃

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