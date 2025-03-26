蘋果WWDC年度全球開發者大會台灣時間6月10日凌晨登場

蘋果稍早宣布，將於台灣時間2024年6月10日至6月14日舉行一年一度的WWDC全球開發者大會，全面開放所有開發者均可以線上形式免費參加，開發者和學生將有機會於會議開幕當天在Apple Park實體參與特別活動，Keynote發表會則預計將於台灣時間6月10日凌晨盛大登場。

WWDC25將免費開放所有開發者，聚焦蘋果各平台軟體的最新技術與創新，並提供與Apple專家交流的機會。Apple全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示：「我們很高興與全球開發者社群迎接WWDC25，期待分享能賦能開發者的最新工具與技術。」

活動中預計將發表iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的最新創新，而令大家期待、更多的Apple Intelligence進化，特別是與Siri整合的對話功能，也令全球許多用戶期待。

參與者可透過Apple Developer app、Apple Developer網站及Apple Developer YouTube頻道，觀看Keynote發表會，探索最新Apple軟體與技術，並參與預錄內容、線上研究室及與Apple工程師和設計師的互動交流。

WWDC25也將同步舉辦特別實體活動，讓開發者在Apple Park觀看Keynote發表會、與蘋果專家進行交流，以及參加特別活動。名額有限，申請詳情可參見WWDC25網站。蘋果也會在WWDC25會前陸續公布更多會議相關資訊。

蘋果亦透過Swift Student Challenge支持新一代開發者，這是蘋果幫助新一代開發者、創作者和創業者更上一層樓的眾多計劃之一。今年的申請者將於3月27日收到結果通知，獲獎者可申請參加Apple Park特別活動。此外，50名傑出獲獎者將受邀前往Cupertino參與3天的特別活動。