今明兩天更熱 周五凌晨鋒面轉雨、東北季風挾冷空氣

今天持續晴朗暖和，甚至比昨天更熱。不過，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，從周五開始，各地的天氣及氣溫都會有比較大的變化出現。

今天還是偏南風為主的環境，歐宗學表示，不過低層的水氣有開始增加的趨勢，因此雖然整體天氣還沒有明顯差異，普遍仍是晴時多雲，但是清晨時段開始有溼度偏高的情形出現，離島的金馬也開始受到濃霧影響，預估今晚台灣本島起霧機會也會提高，中北部地區受影響會較明顯，要留意行車安全及相關的交通資訊。

氣溫方面，他說，依然是相當暖熱，且暖空氣持續北上，預估高溫都會比昨天再高一些，除了靠海的地區，各地白天高溫上看30度，內陸通風較差的位置更可達32至34度，配合溼度稍提高，在熱的感受上會更為明顯。

明天台灣北方的鋒面系統建立後就會逐漸南下，歐宗學表示，白天期間還沒有明顯影響，但水氣會進一步增多，天氣方面仍普遍是晴時多雲，但午後在中南部山區會有零星短暫雨機會。金馬及西半部的早晚時段，同樣有起霧機會。

明天氣溫還是普遍偏高，與今天相似，歐宗學表示，隨著水氣繼續增多低溫也會提升，日夜溫差會縮小一些。而與近期比較不同的是，風速也會增強，在西南風環境下，中北部、東南部沿海都會有較明顯的強陣風，且受到背風沉降影響，大台北、南部內陸、東南部地區也可能出現比較明顯的高溫。

周五凌晨到清晨鋒面就會抵達，歐宗學表示，北部雲量率先增多並有短暫陣雨，局部地區仍不排除有短暫雷雨機會，但預估雨勢不會太大，範圍也較小。

後續隨著鋒面持續南下，東北季風也將接著增強，歐宗學表示，東北部、東半部陸續也會轉陰雨天氣，中南部相對受影響較小，僅局部雲量增多，中部地區、南部山區偶有零星短暫陣雨。

而這波東北季風將帶來冷空氣，歐宗學表示，雖然已經不像冬季那麼強，但與近期的暖熱氣溫相比，還是會有非常明顯轉冷的感受，預估北部白天高溫就只剩下20度左右，夜間低溫下探15至16度，郊區會再更低一些。中南部、花東白天高溫仍可達28至30度，但夜間低溫會再次轉冷，中部、花東降至16至18度，南部18至20度。

周末期間到下周二都會持續受到這波東北季風影響，歐宗學表示，周六晚間開始也會有華南雲雨區東移帶來水氣，預估北部、東半部會是比較明顯的持續性陰雨天氣，迎風面及山區累積雨量相對較多。中部也會轉為多雲或陰天並且降雨機率提高，大多數時間降雨會偏向山區，但水氣較多時平地區域也會有短暫雨機會。南部受影響較小，仍以多雲天氣為主，山區附近同樣會有局部短暫雨。

歐宗學表示，此段時間冷空氣強度雖然會有減弱趨勢，但受限於風向沒有明顯轉變，且雲量仍多，回溫並不明顯，持續是比較涼冷的氣溫型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。