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金門濃霧影響海空交通 小三通與飛機全面停擺
金門今日清晨受濃霧影響，海空交通大受影響，小三通航線全面停航，金門尚義機場也關場，台金航班無法正常起降，相關人士預估濃霧可能要等到中午後才有望緩解。
金門地區今日凌晨起濃霧瀰漫，清晨時能見度驟降，駕駛上路都明顯感受到視線不佳。金門縣港務處於上午7時許宣布，小三通金門水頭往返廈門五通、泉州石井航線，由於海域能見度過低，經與大陸相關單位協調後，決定自7時50分起暫時停航，後續視天候狀況再行決定復航時間。
不僅海運受影響，金門尚義機場的航班也全面停擺，受濃霧影響，機場清晨時能見度僅350公尺，低於飛航標準，導致所有台金航班無法起降，需待能見度回升至800公尺以上才能恢復航班調度。相關人士預估，這波霧勢範圍廣且濃度高，可能要到中午過後才會逐漸消散。
金門航空站與港務單位呼籲旅客，近日受冷熱氣流交會影響，天候不穩定，容易出現濃霧，出行前務必先查詢最新氣象與航班資訊，避免行程受阻。此外，航空站與港務處也將密切關注天候變化，隨時發布最新航班與航運動態，並協助受影響旅客安排後續行程。
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