搶洋芋片、薯條食品60億商機 馬鈴薯新品種「台農4號」開賣

嘉義農業試驗分所經多年研究，成功培育兼具加工與鮮食特性的新品種「台農4號」，2022年4月取得品種權，授權2家種苗業，經2年健康種薯繁殖，擴大量產，3月上市販售，昨天在新港鄉台農4號馬鈴薯田區舉行成果發表推廣觀摩會。

嘉義農試分所說，馬鈴薯是秋冬季重要根莖作物，全台栽培2500公頃，供應部分國內鮮食與薯片加工需求。但每年仍需進口約3.5萬公噸生鮮馬鈴薯及10萬公噸冷凍與加工產品，總值超過60億元，顯示國內生產無法滿足市場需求，有許多發展的潛力。

目前主要種植馬鈴薯品種為「克尼伯」與「大西洋」，但這些老品種對晚疫病及因應極端氣候環境抵抗力較低，導致生產安全備受威脅。經多年研究，成功培育「台農4號」品種，具備耐晚疫病與耐淹水能力，產量高，外觀與食味品質優異。

農試分所表示，「台農4號」薯球固形物含量較高，平均為22%，還原醣含量較低，平均.8mg/g，與優良薯片品種「大西洋」相近，適合製作薯片薯條，高溫油炸不易褐化，外觀美，薯片口感香脆，薯條鬆軟，極適合食品加工業使用。

該品種皮白、芽眼少且淺，鮮食條件佳，即使長時間燉煮仍能保持完整薯塊，不易糊化，馬鈴薯風味濃郁，食味品質優良，適合咖哩、燉煮等多樣料理方式。消費者注重食品安全部分，該品種薯球茄鹼含量經分析的結果為12 ppm/kg，與「大西洋」品種相近，屬於茄鹼含量低品種，符合國內安全規範。

此品種種植至採收期適期約為110至120天，生長強健，單株薯球數較多，中大薯球達70%以上，多年產量試驗下，每公頃產量約30公噸。