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失智症躍日本人第一死因！專家提4大預防方式 動手指就能刺激大腦

聯合新聞網／ 綜合報導
失智症攀升為長壽國日本的第一死因。示意圖，非新聞當事者。 圖／Ingimage
失智症攀升為長壽國日本的第一死因。示意圖，非新聞當事者。 圖／Ingimage

根據日媒「FNNプライムオンライン」報導，慶應義塾大學和美國華盛頓大學的研究團隊於近日公開「日本人過去30年的健康狀態」研究結果。據研究顯示，2015年至2021年日本人最主要的死因為失智症。因醫療技術發展，腦中風與心血管疾病導致的死亡率大幅下降，但失智症相關死亡案例卻持續增加，2021年時已躍升為第一死因。失智症不僅影響記憶與認知功能，還可能導致吞嚥困難，引發吸入性肺炎、心臟衰竭或衰老，最終導致死亡。

據研究顯示，2021年日本每10萬人中有約135人因失智症去世，超越義大利的108人與美國的60人，成為全球首位。值得注意的是，在此次研究中，因癌症按種類細分統計，其單項死亡率低於失智症。但若合併所有癌症類型一起計算，總死亡數仍高於失智症。但由於癌症、腦中風等疾病預防與治療方式較為明確，死亡率已逐漸下降，反觀失智症的防治仍是挑戰，成為現代高齡社會的重要課題。

專家建議，預防失智症需從四大方面著手，包括「動腦」、「運動」、「健康飲食」及「優質睡眠」。特別是高血壓、糖尿病與高血脂患者，罹患失智症的風險較高，應積極控制慢性病。此外，手指運動也能有效刺激大腦，例如「剪刀、石頭、布」交替變換手勢的練習，有助於延緩認知功能退化。

家人也應留意長輩是否出現嚴重的記憶衰退、難以管理財務或藥物、無法安排日常行程、忘了和某人有約等，這些都可能是失智的早期症狀。由於許多家庭成員因分開居住，難以及時發現異常，因此建議定期關心並積極鼓勵就醫治療。

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