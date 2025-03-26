芹菜盛產季節 專家教3招保鮮呷卡久

現在正是芹菜盛產的季節，「農業部」臉書粉專表示，芹菜香氣獨特，口感爽脆，不論是快炒、煮湯還是當作辛香料調味都對味；每年10月至隔年4月芹菜盛產，主要產地有雲林、彰化、高雄、屏東，不僅鮮美多汁，更是營養豐富，趁著產季，快來享受這份大自然的美味。

「脆甜芹菜正著時，3招保鮮呷卡久」，農業部說，水養常溫，可存放約3至5天：去除葉片後，將芹菜根部泡在約2公分深的水中，每日換水，可保持新鮮。而冷藏保鮮可存放約2至3周：去除葉片後，噴水稍微打溼餐巾紙包裹根部，放入塑膠袋綁緊後，直立放於冰箱冷藏，可延緩水分流失，延長保鮮。

也可以冷凍切丁，農業部說，可存放約1個月，方法為去除葉片與根部，洗淨晾乾後，切成適合料理的小段或丁狀，裝入保鮮袋冷凍，隨取隨用好方便。農業部提醒，芹菜的水分易透過葉片散失，建議先去葉再存放，延長保鮮期。