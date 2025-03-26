快訊

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

聽新聞
0:00 / 0:00

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫逐日升至34、35度以上，為晴熱如夏、日夜溫差甚至達15度的天氣。本報資料照片
今明兩天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫逐日升至34、35度以上，為晴熱如夏、日夜溫差甚至達15度的天氣。本報資料照片

今天依舊熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫逐日升至34、35度以上，為晴熱如夏、日夜溫差甚至達15度的天氣；北部13至33度、中部15至34度、南部17至35度、東部14至33度。

吳德榮說，金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及晚起高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

「鋒面大約在周五早晨抵達」，吳德榮說，鋒面通過時、中部以北轉有局部陣雨，發生劇烈天氣如雷擊、冰雹的機率很低，但北台灣的變化仍很明顯。

至於鋒後南下的冷空氣強度，吳德榮表示，雖僅為東北季風等級，仍帶來氣溫的明顯下降，由明天的晴熱如夏，轉為周五起至周日的溼冷如冬；乍暖還寒要注意調適。

吳德榮表示，下周一至下周三冷空氣略減弱，氣溫漸回升，華南雲系續東移，中部以北有局部短暫雨、北台灣持續溼涼。

至於清明連假天氣，吳德榮表示，下周四清明連假第1天北台灣仍有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下周五各地晴朗穩定，明顯回暖。期末模擬、模式持續調整，應觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

熱如夏明後天飆35度以上高溫 吳德榮：周五驟雨又成冬

晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

新竹關西4.4度 吳德榮：今起回暖下周飆逾33度高溫 月底驟雨夏轉冬

強烈冷氣團達標 吳德榮：明晨仍恐探4度低溫 下周熱如夏

相關新聞

紅牌重機上國道 日系4車廠籲開放

大型重機上國道爭議多時，日系四大車廠共同聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放紅牌重機上國道。交通部高公局表示，因地方政府...

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

今天依舊熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影...

全台暖熱到明天 周五起南北「兩個世界」、這2天水氣最多

北台灣周五起變天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台暖熱的天氣，即將改變。新一波東北季風周五再度增強，高溫到時...

濃霧特報 熱如夏飆33度高溫 周五鋒面+東北季風轉溼涼

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及晚起高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象...

甘露水、太極 南國美首展同台

台灣首座近現代美術館、第二座國家級美術館—台南國家美術館（南國美）籌備處，昨舉行揭牌典禮，並同步展出「福爾摩沙時代—台灣...

祖母閣樓藏畫30年 陳立栢「裸捐」陳澄波畫作2千件

昨天是前輩畫家陳澄波的忌日，公視也播出刻劃遺孀張捷為陳澄波藏30年的舞台劇「藏畫」。陳澄波長孫陳立栢卻選在這一天，將阿嬤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。