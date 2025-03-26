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晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天
今天依舊熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫逐日升至34、35度以上，為晴熱如夏、日夜溫差甚至達15度的天氣；北部13至33度、中部15至34度、南部17至35度、東部14至33度。
吳德榮說，金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及晚起高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。
「鋒面大約在周五早晨抵達」，吳德榮說，鋒面通過時、中部以北轉有局部陣雨，發生劇烈天氣如雷擊、冰雹的機率很低，但北台灣的變化仍很明顯。
至於鋒後南下的冷空氣強度，吳德榮表示，雖僅為東北季風等級，仍帶來氣溫的明顯下降，由明天的晴熱如夏，轉為周五起至周日的溼冷如冬；乍暖還寒要注意調適。
吳德榮表示，下周一至下周三冷空氣略減弱，氣溫漸回升，華南雲系續東移，中部以北有局部短暫雨、北台灣持續溼涼。
至於清明連假天氣，吳德榮表示，下周四清明連假第1天北台灣仍有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下周五各地晴朗穩定，明顯回暖。期末模擬、模式持續調整，應觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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