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濃霧特報 熱如夏飆33度高溫 周五鋒面+東北季風轉溼涼
中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及晚起高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。
今天偏南風持續帶來溫暖的空氣，各地大多為晴到多雲的天氣，中央氣象署說，只有在台東及恆春半島會有零星降雨，白天溫暖偏熱，各地高溫約28到33度，南部近山區溫度會再高一點，外出做好防曬並多補充水分。而各地早晚稍涼，低溫約18至21度，日夜溫差大。澎湖全天21至26度，金門18至25度，馬祖18至25度。
明天各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
周五鋒面通過及東北季風增強，天氣轉趨不穩定，北部及東北部天氣轉涼，白天降溫較明顯，中部及東部氣溫亦逐漸下降；北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
周六至下周二東北季風影響，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，周六白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六晚起華南雲雨區東移，中部以北、東半地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
下周三持續受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣仍偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣偏多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
下周四起清明連假，氣象署說，下周四至下周五風向將轉為偏東風的環境，各地氣溫逐漸回升；各地為多雲時晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。
今天至周五清晨金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，今晚至明天台中以北地區也要留意低雲或霧的影響，行車用路注意安全，離島交通往返也留意航班資訊。春季天氣變化快速，鋒面及華南雲雨區影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。
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