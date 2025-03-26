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祖母閣樓藏畫30年 陳立栢「裸捐」陳澄波畫作2千件
昨天是前輩畫家陳澄波的忌日，公視也播出刻劃遺孀張捷為陳澄波藏30年的舞台劇「藏畫」。陳澄波長孫陳立栢卻選在這一天，將阿嬤為阿公珍藏的2千多件作品，包括素描和畫作、手稿，以近乎全數捐出的「裸捐」，和台南國家美術館(南國美)籌備處簽下捐贈典藏意向書。他表示，希望擁有這麼多前輩畫家作品的南國美，可以讓台灣人未來向外國人介紹台灣時，除了介紹夜市和台積電，還可以介紹「台灣有個近現代美術館」。
包括陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、楊英風等前輩藝術家的家屬，已陸續向南國美表達捐贈作品意願。昨在南國美籌備處揭牌儀式後，由家屬代表共同簽署捐贈典藏意向書。意向書是放在雲端以平板簽署，陳立栢簽署時笑得開懷，形容自己的心情「像嫁女兒」，而且相信是「嫁到好人家」，因此感到「完成心願鬆了一口氣」。他表示，家族共同決議，陳澄波子孫每個人留1到2件做為紀念之外，其餘統統捐出。
陳澄波是台灣身價最高的畫家，其油畫「淡水夕照」2007在香港佳士得拍出2.2億元的天價，迄今仍是台灣畫家油畫拍賣最高紀錄。白色恐怖時代陳澄波的名字是禁忌，張捷為避免丈夫的藝術成為政治的犧牲品，將畫作一幅幅拆下藏於家中閣樓，再公開燒燬畫框。她擔心畫作會發霉，每隔一段時間便會爬上閣樓，把上千件作品一一攤開用報紙覆蓋再重新藏起來。直到1979年，台北春之藝廊舉辦陳澄波首次遺作展，這些畫才得以重見天日。
陳立栢回憶，他決定離鄉出國打拼時，父親陳重光告訴他，「你們兩兄弟要好好奮鬥，每人都要拿一億元回來幫阿公整理作品」，30年後他終於聽懂父親的話，還發現修復保存的費用不只兩億，如今有國家承接照顧的責任。他認為，現在是台灣國力最強、最有錢的時刻，必須要有一個標示民族性的近現代美術館，讓前輩藝術家的作品成為全民的文化資產。
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