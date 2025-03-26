健康你我他／向全世界說早安 雋永短詩動人心

「早安！」美好的一天，總是由一聲問候開始。不管是在真實的人生，或於虛擬的網路世界亦是如此。

每天睜開眼，或有時烏雲密布，但曙光總會乍現，太陽也跟著綻露出笑臉。如果一覺醒來，就收到滿滿的祝福，自然會一整天心情愉悅；尤其失意或挫折時，有人傳來早安圖關心與鼓勵，更是會激勵我們重振旗鼓，信心十足地勇於面對挑戰。

早年，曾經有一家報紙的報頭旁每天都會刊載一首小詩。以十行內不超過50個字為原則，文字力求精簡、平實、易懂，意旨歌頌早晨、鼓舞積極樂觀之精神，是稱「早之頌」專欄，莫非這也是「早安圖」的濫觴？雖然礙於當年報章版面有限，未能配上漂亮的圖片，誠屬可惜，但每天一早拿到報紙，就能靜心讀到一首短詩，實在是美事一樁。

而今網路普及，幾乎是人手一機，向長輩晨昏請安，和老朋友互動問候，與有情人的關懷示愛，不管親疏遠近，一指點閱，即可和全世界說早安，尤其當前早安圖隨手可得，想自己動動手也不難。雖說一圖勝十文，但有時適切的文字，貼心的話語更能畫龍點睛，尤其是一首雋永的短詩，特別是自己寫下的，更是會讓人心動不已。

總之，別忘了，起床後盥洗時，面對鏡子裡的自己，先給自己一個的友善的溫笑。一如陽光燦爛，必然終日心情暖暖。