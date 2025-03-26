聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／向全世界說早安 雋永短詩動人心

聯合報／ 文／亦飛（台中北區）
早安圖加上適切的文字，具有畫龍點睛的效果。圖／亦飛提供
早安圖加上適切的文字，具有畫龍點睛的效果。圖／亦飛提供

「早安！」美好的一天，總是由一聲問候開始。不管是在真實的人生，或於虛擬的網路世界亦是如此。

每天睜開眼，或有時烏雲密布，但曙光總會乍現，太陽也跟著綻露出笑臉。如果一覺醒來，就收到滿滿的祝福，自然會一整天心情愉悅；尤其失意或挫折時，有人傳來早安圖關心與鼓勵，更是會激勵我們重振旗鼓，信心十足地勇於面對挑戰。

早年，曾經有一家報紙的報頭旁每天都會刊載一首小詩。以十行內不超過50個字為原則，文字力求精簡、平實、易懂，意旨歌頌早晨、鼓舞積極樂觀之精神，是稱「早之頌」專欄，莫非這也是「早安圖」的濫觴？雖然礙於當年報章版面有限，未能配上漂亮的圖片，誠屬可惜，但每天一早拿到報紙，就能靜心讀到一首短詩，實在是美事一樁。

而今網路普及，幾乎是人手一機，向長輩晨昏請安，和老朋友互動問候，與有情人的關懷示愛，不管親疏遠近，一指點閱，即可和全世界說早安，尤其當前早安圖隨手可得，想自己動動手也不難。雖說一圖勝十文，但有時適切的文字，貼心的話語更能畫龍點睛，尤其是一首雋永的短詩，特別是自己寫下的，更是會讓人心動不已。

總之，別忘了，起床後盥洗時，面對鏡子裡的自己，先給自己一個的友善的溫笑。一如陽光燦爛，必然終日心情暖暖。

專欄 朋友 網路

延伸閱讀

又遇坎坷…泰墜崖婦等5年生下試管寶寶 卻又遇「先心病」惹心疼

倫敦書展現場傳真／ 李佳穎《進烤箱的好日子》 讓全世界聽見台灣的聲音

吳慷仁赴陸發展喊「台劇題材受限」！楊烈爆料：他十年前就想去中國

158cm卻轟動世界 馬英九：孫中山與紅粉知己互動讓我感動

相關新聞

紅牌重機上國道 日系4車廠籲開放

大型重機上國道爭議多時，日系四大車廠共同聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放紅牌重機上國道。交通部高公局表示，因地方政府...

甘露水、太極 南國美首展同台

台灣首座近現代美術館、第二座國家級美術館—台南國家美術館（南國美）籌備處，昨舉行揭牌典禮，並同步展出「福爾摩沙時代—台灣...

祖母閣樓藏畫30年 陳立栢「裸捐」陳澄波畫作2千件

昨天是前輩畫家陳澄波的忌日，公視也播出刻劃遺孀張捷為陳澄波藏30年的舞台劇「藏畫」。陳澄波長孫陳立栢卻選在這一天，將阿嬤...

影／大陸沙塵暴影響空氣品質不佳 民眾應減少外出

「砂塵暴源頭持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這幾天大陸沙塵前緣已經明顯影響日、韓，後方源頭還持續發展，這是近年少...

自我檢查／視野中心扭曲 發現黃斑部病變

一位78歲的婦人，在三個月前開始出現頭暈症狀，服用止暈藥物來緩解症狀；一個月前她常覺得看電視不很清楚，晚上就提早睡覺。有...

健康你我他／向全世界說早安 雋永短詩動人心

「早安！」美好的一天，總是由一聲問候開始。不管是在真實的人生，或於虛擬的網路世界亦是如此。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。