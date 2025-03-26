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自我檢查／視野中心扭曲 發現黃斑部病變

聯合報／ 林耿弘／亞洲大學附屬醫院眼科部主任

一位78歲的婦人，在三個月前開始出現頭暈症狀，服用止暈藥物來緩解症狀；一個月前她常覺得看電視不很清楚，晚上就提早睡覺。有一天朋友來訪告訴婦人說：「你們家的電視畫面真清楚」，她把一邊眼睛遮起來試看看，驚覺右眼視野中心竟然有幾處呈現黑影或扭曲，才發現眼睛出了狀況。

在家人陪同下，婦人到眼科診所就診，檢查診斷為「玻璃體黃斑部拉扯」，於是轉診到醫院眼科接受了玻璃體切除術並於玻璃體腔填充氣體，當天手術後就回家休息，婦人配合俯臥一周後，右眼黑影、扭曲的症狀幾近消除，頭暈的現象好了，晚上也不會提早去睡覺了。

玻璃體黃斑部拉扯是一種退化性疾病，隨著高齡時代來臨，這種疾病出現的機率也會增加。但因我們有兩隻眼睛，所以若未受損側視力是正常的，患者通常不容易早期發現黃斑部的病變。

黃斑部位於視網膜中心，是眼睛視覺最重要的地方，但單側的黃斑部問題常容易被忽略。建議中老年的民眾應該常常「睜一隻眼，閉一隻眼」，左右眼輪流注視家中磁磚接縫或是門框，觀察接縫或門框的線條有無扭曲，自我檢查單眼視力是否正常。如果發現視力有線條扭曲或是黑影時，應趕快到眼科檢查，才能夠早期治療。

黃斑部拉扯的治療，一般是採用玻璃體切除術，部分病患會於玻璃體腔填充氣體。如有在玻璃體腔填充氣體者，則需要配合俯臥1至2周，讓氣體頂住黃斑部，以提升手術成功率。透過早期的治療，視力雖然不一定可以完全恢復到受損前的狀況，但對於提升視覺及生活品質會有一定的效果。

患者 手術 視力

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