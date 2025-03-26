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健康主題館／AI智慧醫療大未來 高雄打造輸出基地

聯合報／ 記者楊孟蓉許凱婷／高雄報導
「AI在醫療中的應用與機會」座談會，慧誠智醫董事長暨總經理余金樹(左起)、高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒、成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩參與會談。圖／台北市電腦同業公會提供
「AI在醫療中的應用與機會」座談會，慧誠智醫董事長暨總經理余金樹(左起)、高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒、成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩參與會談。圖／台北市電腦同業公會提供

「過去復康巴士的患者擔心錯過回程時間，經常敲門干擾門診，全面流程改造後，候診時間大幅縮減，再也不會趕不上復康巴士。」高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒於「2025智慧醫療論壇」分享全國首創的「復康巴士醫療快速通關服務」，這套優化就醫體系已擴大到高醫體系及高市的長照專車。

全國首創 復康巴士快速通關

陳煌麒指出，由於身障病友錯過復康巴士會影響日後搭乘的權利，因此，快速通關服務會在病患到院前15分鐘提醒志工引導動線，診間報到時，透過健保卡啟動輪椅病患優先機制，檢驗、批價、拿藥快速流暢，確保身障病友獲得高效的醫療服務。

智慧醫療已見微知著，從病人走向醫院管理，建構大數據環境，由台北市電腦同業公會與聯合報健康事業部共同主辦的「2025智慧醫療論壇：打造健康台灣—智慧與永續醫療展望」，日前在高雄展覽館「2025高雄智慧城市展」登場，聚焦生成式AI、資料治理與臨床應用，吸引各界高度關注。台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉指出，智慧醫療將成超高齡社會的關鍵解方。

醫療聯盟 設立聯邦式AI平台

「醫院不需要一個會聊天的GPT，而是需要一個懂手術、懂影像、懂病歷的AI助理。」台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，他提出的FedGPT（聯邦式GPT）針對醫療需求打造任務導向型模型，具備自我學習、自主更新能力，並在醫院內部完成訓練、驗證與部署。相較於美國強調資料集中，聯邦式GPT是將資料留在原地、由使用者掌握。

杜奕瑾說，在高雄市政府支持下，台灣人工智慧實驗室攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚醫院、高雄榮總和義大醫院等四大醫學中心，成立全球首個「聯合學習智慧醫療聯盟」，目前已創建161個跨院聯邦學習模型，涵蓋多個專科，為臨床應用提供專業解決方案。

高雄市政府自2022年起積極推動智慧醫療，要將高雄打造為智慧醫療輸出基地。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，高醫大也積極投入醫療輔助軟體與照護機器人開發，導入智慧系統提升照護效率，為未來醫療發展奠定基礎。

智慧醫療 建議納入獎勵機制

成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊表示，「AI影響性研究中心」正推動單一服務窗口，提供從臨床試驗到TFDA取證的一站式服務，提升AI醫療產品的開發效率，是國內創舉。慧誠智醫董事長暨總經理余金樹分享將台灣數位化設備導入泰國，展現台灣智慧醫療的國際競爭力。

與會專家一致說，「智慧醫療回不去了。」高齡化以及醫護人力短缺嚴峻，AI在醫療應用服務可輔助醫護人員降低臨床錯誤、提升照護效率。但目前醫院仍需持續投資在智慧醫療，專家建議若未來能納入智慧醫療的獎勵機制與補助資源，對整體推動將是極大的助力，而不是只貼一張標章。

巴士 醫學中心

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