腸病毒伊科11型 今年第2例死亡

北部一名未滿一個月男嬰上周死於腸病毒併發重症，為今年第二例感染腸病毒類型中伊科病毒十一型併發重症死亡個案。疾管署表示，腸病毒疫情雖處低點，但仍有重症病例通報。醫師擔心，育齡婦女擁有伊科病毒十一型抗體陽性者比例不高，今年疫情恐大爆發。

疾管署防疫醫師林詠青說，死亡男嬰為早產兒，出生後呼吸窘迫住院，二月中旬收住兒童加護病房；三周大時出現低血氧及發炎指數、肝指數上升等敗血症症狀，醫院給予抗生素治療，後續又發生血小板低下。

經診斷為感染腸病毒的伊科病毒十一型，住院期間陸續出現低血氧、低血壓、腎臟及心臟功能惡化、肝炎、凝血功能異常、心搏過緩，上周不幸死於敗血性休克與多重器官衰竭。疫調發現，不論是家庭接觸者，或同病房新生兒及醫護人員均無腸病毒疑似症狀，感染源待釐清。

疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，上周門急診三八七八人次，但持續有腸病毒感染併發重症病例通報。今年累計三例腸病毒感染併發重症確定病例，均感染伊科病毒十一型，其中二人死亡。

台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，往年腸病毒疫情四月開始，六月達高峰，今年已累計三例感染伊科病毒十一型個案，症狀並不典型，幼兒感染後，不會引起手足口病、疱疹性咽峽炎，難及早發現。

呂俊毅說，伊科病毒十一型好發於出生三個月內新生兒，感染後活力變差、喝奶量下降，嚴重時引發腦炎、心肌炎、急性肝炎，造成昏迷、抽筋、肝功能惡化、心臟衰竭、敗血症等，可能死於多重器官衰竭。台大醫院二○二一年臍帶血研究發現，育齡婦女中擁有伊科病毒十一型的抗體陽性者比率偏低，呂俊毅憂心新生兒無法獲得保護，今年伊科病毒十一型恐爆發流行。

疾管署發言人曾淑慧呼籲，準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通場所，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施。