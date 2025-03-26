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羅東涮樂和牛 5廚師諾羅陽性

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

馬辣國際餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛」宜蘭羅東店本月十五日試營運，但陸續傳出顧客上吐下瀉，至今共接獲六十三例通報，其中三十三人就醫。衛福部疾管署昨公布採檢報告，採檢十七件檢體中，其中五名發病個案、五名廚師驗出諾羅病毒陽性。

疾管署發言人曾淑慧表示，驗出諾羅病毒陽性的五名廚師為三名內場、二名外場，均無症狀，為了釐清感染途徑，疫調人員採集環境與食物樣本，進行檢驗。另設計問卷調查，了解顧客實際食用的食材種類，希望綜合流行病學調查，判斷感染源。

監測資料顯示，上周全國腹瀉門急診就診十八萬六七○八人次，較前一周廿一萬三七八二人次，下降百分之十二點七，但仍為近五年來最高。近四周共接獲一七六起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計一○七起，以檢出諾羅病毒一○四件（占百分之九十七點二）為主。

曾淑慧說，諾羅病毒傳染力強，可透過食入受汙染的食物或飲水、接觸受汙染的器皿，及吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染，潛伏期約十至五十小時，常見症狀為水瀉及嘔吐，以及噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等，小於五歲幼兒、老人及免疫力較差者症狀較為嚴重。

曾淑慧提醒，民眾如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，處理食物貯存或調理時，應避免生熟食交叉汙染、食物澈底煮熟再食用。如有水瀉、嘔吐等疑似腸胃炎症狀，請盡速就醫在家休息，於症狀解除四十八小時後才可上班上課。

疾管署 諾羅病毒 食材

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