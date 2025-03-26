紅牌重機上國道 日系4車廠籲開放

大型重機上國道爭議多時，日系四大車廠共同聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放紅牌重機上國道。交通部高公局表示，因地方政府不建議開放，最新民調也顯示六成以上民眾不贊成，未達開放條件，若未來多數民意及地方政府均支持開放，並達到立法院附帶決議開放條件，將依程序報交通部研議。

中華民國大型重機經營同業全國促進會理事長洪鉅順批評，修法不該靠民調，大型重機上國道議題已爭論許久，促進會進行諸多陳抗，但交通部卻不正面回應，只會把責任推給地方政府及民調。他說，要確認大型重機上國道是否安全，應先試辦才能得知違規狀態，進而改善及宣導，而非無所作為。

日系四大車廠Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉前天共同發布聲明，指立法院早在二○一一年就通過法案，明訂550cc以上機車可於公告規定的路段行駛國道，並於二○一二年七月施行，但迄今尚未完全落實，甚至在去年度民調，僅有百分之廿三點六民眾知道法案已通過。

對此，高公局表示，日前多次針對橫向國道及國三南部路段開放大型重機案徵詢地方政府，均未獲支持或不建議開放。因地方政府仍存有安全及風險等疑慮，因此將持續辦理民意調查。

高公局說，如後續社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，多數民意及地方政府均支持開放大型重機行駛高速公路，且高速公路開放大型重機行駛，具備足夠的安全性且有效的風險管理，達到立法院附帶決議的開放條件時，將依程序報交通部研議開放。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄則認為，交通部以cc數來規範重機可以行駛的路段，但汽車卻沒有這樣的限制，導致在重機管理上進退失據。

地方：尊重中央說法

日系四大車廠呼籲政府開放紅牌重機上國道，交通部高公局指稱是民調與地方政府不建議開放所致。多縣市交通首長昨得知後，都低調表示「尊重中央說法」，有地方政府向中央索取重機上國道的安全評估報告，迄今都未獲得回應；不過也強調，開放與否安全最重要，也應由中央拍板決定，畢竟不是地方自己說了算。