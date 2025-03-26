開放大型重機？八卦山隧道一等再等

交通部曾研議開放大型重機行駛快速公路台七六線「八卦山隧道路段」，原訂將試辦通行半年，至今無下文。對此，交通部公路局表示，八卦山隧道原同意開放，但因末端銜接國道未開放，因此僅開放快速公路段，本月已報交通部。

根據公路局統計大型重型機車開放及禁行路段，開放路段包含台六十一線八里一交流道至鳳山溪橋、香山浸水橋南側至十份交流道，台六十二線瑞濱線安樂端至瑞濱端，台六十二甲線基隆端至四腳亭交流道，台六十四線台北港端至新店端，台七十二線後龍端至獅潭端等十七個路段。

至於重機族關心的台七六線「八卦山隧道路段」，公路局表示，去年四月辦理座談會對外說明，各單位一致同意開放，但因該路段末端銜接國道未開放重機通行，因此僅朝開放快速公路方向辦理，去年十月報行政院，但因尚有疑慮，經研議後，本月初已將可行方案報交通部，後續將依交通部合適意見續辦開放事宜。

至於蘇花改及台九丁線試辦開放白牌機車一事，公路局表示，經評估後，規畫在中仁隧道及其銜接路段進行試辦，長度約五點三公里，但蘇花路廊及「中仁隧道路基排水復建工程」受四○三花蓮地震及多次颱風豪雨影響，現正趕辦道路搶修，預計今年四月底前試辦通行，會先以一快車道、一普通重型機車專用道方式辦理。