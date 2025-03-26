陳澄波家族 裸捐2千幅閣樓藏畫

昨是前輩畫家陳澄波忌日，陳澄波長孫陳立栢選在這天，將阿嬤為阿公珍藏的兩千多件作品，包括素描和畫作，以近乎全數捐出的「裸捐」，和台南國家美術館（南國美）籌備處簽下捐贈意向書。

他說，希望擁有這麼多前輩畫家作品的南國美，可讓台灣人未來向外國人介紹台灣時，除介紹夜市和台積電，還可介紹「台灣有個近現代美術館」。

包括陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、楊英風等前輩藝術家的家屬，已陸續向南國美表達捐贈作品意願。陳立栢昨簽署宣贈意向書時笑得開懷，形容自己的心情「像嫁女兒」，而且相信是「嫁到好人家」，因此感到「完成心願鬆了一口氣」。他表示，家族共同決議，陳澄波子孫每個人留一到兩件做為紀念之外，其餘統統捐出。

陳澄波是台灣身價最高的畫家，其油畫「淡水夕照」在香港佳士得拍出二點二億元的天價，迄今仍是台灣畫家油畫拍賣最高紀錄。白色恐怖時代陳澄波的名字是禁忌，遺孀張捷為避免丈夫的藝術成為政治的犧牲品，將畫作一幅幅拆下藏於家中閣樓，再公開燒燬畫框。她擔心畫作會發霉，每隔一段時間便會爬上閣樓，把上千件作品一一攤開用報紙覆蓋再重新藏起來。直到一九七九年，台北春之藝廊舉辦陳澄波首次遺作展，這些畫才得以重見天日。

陳立栢回憶，決定離鄉出國打拚時，父親陳重光告訴他，「你們兩兄弟要記得好好奮鬥，每人都要拿一億元回來幫阿公整理作品」，卅年後他終於聽懂父親的話，還發現修復保存的費用不只兩億，如今有國家承接照顧的責任。