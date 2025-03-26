甘露水、太極 南國美首展同台

台灣首座近現代美術館、第二座國家級美術館—台南國家美術館（南國美）籌備處，昨舉行揭牌典禮，並同步展出「福爾摩沙時代—台灣近現代美術的知識啟蒙」，第一階段展出一九五○年前出生的一五八位藝術家、逾兩百件作品，其中包括甫從東京返台的國寶「甘露水」、雕塑大師朱銘「太極對招」等。

展場終點放上雕塑大師朱銘的「太極對招」，兩人看似對招，其實在溝通對話。記者陳宛茜／攝影

文化部長李遠、台南市長黃偉哲、台南市美術館新任董事長游文玫昨出席揭牌典禮。李遠表示，南國美收藏的作品年代主軸為一八九五年到一九六○年，包含日本來台後的前輩藝術家作品、國民政府來台後，渡海來台的藝術家作品。它展現的是台灣漫長歷史中一段最純粹的創作空間，兩邊的藝術家相遇「互相對話，而不是對立」。

文化部次長王時思則說，南國美是台灣第一個用主題和斷代定義自己的館，希望用藝術向世界說明「台灣人的樣子」。

文化部指出，經多次諮詢協調，決定由台南市政府無償撥用台南市立美術館二館成為台南國家美術館所在地，並以近現代台灣美術主題作為常設展覽。

南國美首展為福爾摩沙時代展，將分三階段展出。策展人白適銘表示，一直期待台灣有像羅浮宮那樣的斷代美術館，因此雕塑家黃土水的「甘露水」就以羅浮宮展示「勝利女神」的手法展示。

此展也有像「甘露水」一樣，消失多年重新出土的作品。前輩畫家盧雲生一九六七年任職靜修女中時，曾受託畫一幅膠彩畫「漁樵耕讀樂堯天」，送給羅馬修道院。白適銘看到歷史紀錄卻找不到此畫。他聯絡家屬根據史料千里尋畫，終於在西班牙失而復得，修復後首次在「福爾摩沙時代」亮相。