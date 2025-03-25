影／大陸沙塵暴影響空氣品質不佳 民眾應減少外出

「砂塵暴源頭持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這幾天大陸沙塵前緣已經明顯影響日、韓，後方源頭還持續發展，這是近年少見的大規模沙塵暴，連台灣也受到影響空氣品質不佳，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，也讓大家留下些許遺憾。

鄭明典在個人臉書發文表示，這波大陸沙塵暴範圍廣、時間持續久，前緣已經明顯影響日、韓，且後方源頭持續發展中，「這是近年少見的大規模砂塵暴！」，鄭明典指出，關鍵就是乾燥砂質地表出現持續的強風，只是因為台灣南方水氣相對多，預估影響不像日本、韓國一樣明顯，醫師指出天空一片灰濛濛，從北到南面臨的霧霾問題越來越嚴重，只要空污指數一超標，過敏族群總是「心驚驚」，而讓人聞之色變的PM2.5細懸浮微粒，帶來的威脅不只是皮膚、呼吸道，還會增加心血管疾病風險，空氣品質紅燈的期間最好以大眾交通工具為主，如真的無法避免，一定要記得戴好口罩，亦建議避開交通尖峰時間。也同時在此期間減少戶外運動如騎單車或慢跑。 大陸沙塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影 大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影 大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影 大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影