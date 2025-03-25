快訊

「我需要被制裁」 趙駿亞悔認對吳婉君施暴：打了一個愛我疼我的人

中職／林哲瑄9局救命逆轉二壘打 悍將寫史無前例熱身賽3連霸

遭男友趙駿亞毆打！吳婉君委託律師聲明 痛陳被家暴：難以消除的夢魘

影／大陸沙塵暴影響空氣品質不佳 民眾應減少外出

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
大陸沙塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸沙塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影

「砂塵暴源頭持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這幾天大陸沙塵前緣已經明顯影響日、韓，後方源頭還持續發展，這是近年少見的大規模沙塵暴，連台灣也受到影響空氣品質不佳，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，也讓大家留下些許遺憾。

鄭明典在個人臉書發文表示，這波大陸沙塵暴範圍廣、時間持續久，前緣已經明顯影響日、韓，且後方源頭持續發展中，「這是近年少見的大規模砂塵暴！」，鄭明典指出，關鍵就是乾燥砂質地表出現持續的強風，只是因為台灣南方水氣相對多，預估影響不像日本、韓國一樣明顯，醫師指出天空一片灰濛濛，從北到南面臨的霧霾問題越來越嚴重，只要空污指數一超標，過敏族群總是「心驚驚」，而讓人聞之色變的PM2.5細懸浮微粒，帶來的威脅不只是皮膚、呼吸道，還會增加心血管疾病風險，空氣品質紅燈的期間最好以大眾交通工具為主，如真的無法避免，一定要記得戴好口罩，亦建議避開交通尖峰時間。也同時在此期間減少戶外運動如騎單車或慢跑。

大陸沙塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸沙塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影
大陸砂塵暴肆虐，這幾天剛好遇到高雄小港機場跑道夕陽懸日美景，吸引許多攝影迷前往附近跑道高點，捕捉飛機凌日的特殊美景，不過由於航班調度無法配合與天氣能見度不佳，無法拍得完美畫面，讓大家留下些許遺憾。記者劉學聖／攝影

小港機場 空氣品質 鄭明典

延伸閱讀

近年少見的大規模砂塵暴 鄭明典貼1圖：源頭持續發展

空氣乾燥+靜風…鄭明典：易有光化學空汙 最應注意1影響

今天更熱 鄭明典：白天地面氣溫預期還會更高

1張圖看台灣海峽黑水溝 鄭明典：有2條、南北延續幾無止境

相關新聞

敏感族群少出門 明天北部空品「紅色警戒」

環境部空氣品質監測網預告，明（26）日高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，位於下風處的北部，汙染物稍易累積，午後受光化作...

護理夜班獎勵被預算卡關 衛福部：最快5月初入帳

近期有護理人員在網路社群發文稱，夜班獎勵金發放中斷。衛福部表示，去年輪值夜班直接獎勵的津貼已撥補，今年因預算凍刪而延遲，...

影／大陸沙塵暴影響空氣品質不佳 民眾應減少外出

「砂塵暴源頭持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這幾天大陸沙塵前緣已經明顯影響日、韓，後方源頭還持續發展，這是近年少...

弱勢數位原住民 展望會：7成8家中無Wi-Fi、7成5需學費補助

現在的孩子都是數位原住民，在各式數位產品、環境中成長。但台灣世界展望會透過長年蒐集數據發現，經濟弱勢兒少在數位學習工具取...

彰化員榮醫療體系新總院趕工 預估2027年完工

彰化縣員榮醫療體系總醫院去年動工，員榮醫療體系總院長張克士今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約，工程資金...

「牛琅」傳食安疑慮 北市衛局今稽查：食物未變質腐敗

北市「牛琅溫體牛火鍋」春大直店傳出食安疑慮，有民眾控用餐後身體不適掛急診，經醫師診斷為急性腸胃炎。昨天業者店休，今下午5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。