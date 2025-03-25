敏感族群少出門 明天北部空品「紅色警戒」
環境部空氣品質監測網預告，明（26）日高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，位於下風處的北部，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品區達「紅色警戒」等級，其餘地區則多為「良好」或「普通」等級。
空品監測網指出，26日至27日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日至31日鋒面通過及東北季風增強及影響，環境風場轉為東北風，中南部汙染物稍易累積。
空品監測網提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，建議敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，民眾可多利用空氣品質監測網資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護。
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