弱勢數位原住民 展望會：7成8家中無Wi-Fi、7成5需學費補助

現在的孩子都是數位原住民，在各式數位產品、環境中成長。但台灣世界展望會透過長年蒐集數據發現，經濟弱勢兒少在數位學習工具取得、網路資源近用和學費補助需求明顯高於一般家庭，有78％弱勢兒少家中無Wi-Fi、75%需要學費補助才能達成理想學歷，近年更發現升大學的比例不但低於全國平均，且有下降趨勢。

台灣世界展望會資深專員劉紋伶日前於2025年台灣社會工作專業人員協會年會暨「社會工作與永續發展：變革的策略與願景」研討會中分享弱勢兒少在數位時代下學習困境。

她指出，展望會藉由長年蒐集的「兒少生活樣態與成長環境檢視調查資料庫」數據發現，經濟弱勢兒少在數位學習工具取得、網路資源近用和學費補助需求明顯高於一般家庭，有78％弱勢兒少家中無Wi-Fi、75%需要學費補助才能達成理想學歷，近年更發現升大學的比例不但低於全國平均，且有下降趨勢。

展望會於2021年啟動「素養核心能力培力方案」，除提供弱勢兒少學費補助、數位設備外，更設計數位學習與核心素養課程，從提升弱勢兒少閱讀素養開始進一步拓展到核心素養能力，幫助孩子掌握學習的方法，充實思考與應用能力，接著學習擬定解決方案，為未來多變的世界做好準備。

展望會表示，方案也搭配實地參訪，帶孩子前往職場體驗或進行校園巡禮。展望會每年服務國內4.5萬名弱勢兒少中，近70％是住在偏鄉或非山非市地區，不少孩子一直要到高中才有機會到外地、第一次搭高鐵捷運，第一次到台北101，或第一次進入大學校園；「有孩子在參訪職場後直說，這裡工作的人很厲害、我也想成為那樣的人！」劉紋伶說，從閱讀素養出發的參訪活動，不只讓孩子看見更多，更可讓他們從不同角度理解世界，進而改變思維與行動，是一種賦能與培力的過程。

在認知能力方面，展望會結合伴讀志工與線上學習平台，每年協助約800名小學四年級至高中三年級的兒少，在服務據點的課輔班或在家中自主進行線上學習。經3年深耕，由國小進入國中的孩子理解能力大幅進步，例如線上學習平台的識讀答題正確率達50.9%（較前一年43.3%進步）、錯題次數減少73%。

另外，展望會說，參與方案的孩子從「狀態自尊量表（SSES）」統計結果，也看出他們在學習動機、數位素養發展、自信心、學業自尊及社交自尊等方面有明顯提升，顯示計畫對孩子的學習態度與自我價值帶來正向影響。