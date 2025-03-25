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彰化員榮醫療體系新總院趕工 預估2027年完工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮總醫院去年七月動土，目前趕工中，預計2027年完工。圖／員榮醫療體系提供
員榮總醫院去年七月動土，目前趕工中，預計2027年完工。圖／員榮醫療體系提供

彰化縣員榮醫療體系總醫院去年動工，員榮醫療體系總院長張克士今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約，工程資金到位，預計2027年完工，除了提升南彰化醫療品質，也能服務南投、雲林等醫療資源較匱乏的縣市，照顧在地民眾。

員榮醫療體系預計斥資80億元興建位於林厝交流道附近的總醫院，屆時員榮醫療體系總床數將有近1200床，將是中彰投地區極具規模的大型醫療體系，並將設立多個特色中心包括心臟血管中心、消化醫學中心、神經醫學中心、癌症整合治療中心、骨關節與脊椎中心、高齡醫療中心等12大特色整合中心。

張克士說，18年前他承接了負債5億、即將熄燈的醫院，只因心存善念，想要滿足病患就醫需求，因為社區醫院的可近性與急迫性無法取代，員榮隨即轉型投入急重症服務，成立當時中部地區醫院唯一心導管中心，至今累積心導管案例已8千多例，搶救了近千名危急病患，也建立專治困難傷口的傷口治療及高壓氧中心、胃食道逆流中心的內視鏡治療等，近5年來共獲得16項SNQ國家品質標章認證。

土地銀行總經理張志堅表示，對於張總院長不惜巨資引進各種新進設備，以病人為中心、一站式服務的經營管理理念印象深刻，因此銀行團很樂意與員榮合作一起「種福田救蒼生」。

張克士說，對金融業來說，都知道台灣一億以上現金存款比例最高的鄉鎮市就在員林，員林孕育許多成功企業，但這次各銀行與員榮合作，最大的不同就是「我們不是在製造產品，而是在拯救生命；我們不是在純粹營利，而是在照顧鄉親」，未來將會繼續提升醫療品質，讓民眾享有頂尖醫療服務。

員榮醫療體系總院長張克士（前排右六）今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系總院長張克士（前排右六）今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系總院長張克士（右)今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約。圖／員榮醫療體系提供
員榮醫療體系總院長張克士（右)今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約。圖／員榮醫療體系提供

員林 醫學中心

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