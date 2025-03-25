護理夜班獎勵被預算卡關 衛福部：最快5月初入帳

近期有護理人員在網路社群發文稱，夜班獎勵金發放中斷。衛福部表示，去年輪值夜班直接獎勵的津貼已撥補，今年因預算凍刪而延遲，將於4月底前回溯完畢，並由醫院發放至個人帳戶，最快5月初入帳，也有些醫院已先墊付款項；至於急診等特殊病房夜班獎勵，仍待健保署後續召開會議後發放，兩筆錢不相同。

衛福部醫院護理人員輪值三班夜班，可獲得500至1000元不等的獎勵金，小夜獎勵醫學中心每班600元、區域醫院每班550元、地區醫院每班500元；大夜班獎勵醫學中心每班1000元、區域醫院每班950元、地區醫院每班900元，不過，近期不少護理人員網路發文抱怨，未領到夜班費。

對此，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，去年輪值夜班直接獎勵的津貼已撥補，今年編列47億元，作為三班輪值夜班護理人員直接獎勵，受到年度總預算凍刪影響延遲發放，不過賴清德總統於3月21日公告今年度預算後，當天就啟動簽核程序，後續會委託給健保署，協助交由醫院匯至個人帳戶。

時程方面，蔡淑鳳說，預計4月底前撥至各醫院，再由醫療機構匯入個人帳戶，有些醫院有先墊付款項，未墊付者預計5月初回溯完成，整體獎勵金預計回溯至今年1月；至於急診等特殊病房夜班獎勵，仍待健保署後續召開會議後發放，兩筆錢不相同。