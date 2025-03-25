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「牛琅」傳食安疑慮 北市衛局今稽查：食物未變質腐敗
北市「牛琅溫體牛火鍋」春大直店傳出食安疑慮，有民眾控用餐後身體不適掛急診，經醫師診斷為急性腸胃炎。昨天業者店休，今下午5點半開始營業，北市衛生局前往稽查，未查獲食材變質腐敗，食材保存溫度符合規定，但有5項衛生缺失，要求限改。
衛生局表示，民眾反映3月22日晚間在「牛琅溫體牛火鍋 春大直店」用餐後，有噁心、嘔吐、腸絞痛等身體不適的食品安全衛生疑慮，衛生局今天至現場依據食品良好衛生規範準則進行查核，未查獲食材變質腐敗或逾有效日期，且食材保存溫度尚符合食品衛生相關法規的規定。
衛生局說，但查有未出示食品從業人員體檢證明、冰箱溫度顯示器下方濾網不潔、洗滌區未張貼洗手標示、冷藏櫃內已分切好的牛肉未適當覆蓋，以及牛肉類進貨單據未載明供應商名稱、地址及其他聯繫方式等衛生缺失事項，已責令業者4月1日前改善。
衛生局指出，期屆複查如仍不符規定，可分別依違反食安法第8條或第9條，依同法第44條或第48條處6萬元至2億元罰鍰或3萬元至300萬元罰鍰。
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