陸軍特戰英雄4/3起 空降台中軟體園區大里藝術廣場

四天兒童節連假即將來臨，位於台中軟體園區的大里藝術廣場（DaliArt Plaza），推出「童心大聯盟」活動，天天節目不間斷，此次特別與陸軍特戰訓練中心合作，在廣場布置T10B降落傘，讓民眾可以穿戴體驗模仿跳傘外，還有特戰裝備陳列展示與射擊模擬體驗，讓大小朋友都有機會近距離接觸神秘的特戰部隊。

為了讓大小朋友玩個過癮，大里藝術廣場從連假第一天就準備了精彩的活動，4月3日由陸軍特戰訓練中心、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、陸軍航空第六O二旅、憲兵指揮部台中憲兵隊、行政院海洋委員會海巡署中部分署、台中市警察局霧峰分局、台中市消防局第三大隊大里分隊等單位，將各種專業裝備運至現場，與前來參觀體驗的民眾互動。

其中，陸軍特戰訓練中心特別布置直徑35呎、總重29磅的T10B傘具，讓大小朋友可以穿戴體驗模仿跳傘，化身電影中的帥氣特戰英雄。

4月4日則由鼓創藝術帶來震撼的太鼓表演，還有好玩的打鼓體驗；4月5日白天除了有精彩的氣球與兒童魔術派對外，晚上還有公主與王子的華爾滋舞會，跟著音樂旋轉、舞動，彷彿置身童話故事場景；4月6日由戊己劇團帶來震撼人心的椅子特技及川劇變臉，讓大小朋友一同共度難忘的兒童節假期。

不只有免費節目可以觀賞，大里藝術廣場在四天連假也安排了親子闖關競賽，只要消費滿額即可領取闖關卡，完成集章任務就可以進行扭蛋尋寶，同時也規劃有溫度、有內涵、有文創的「台水市集」，讓親子在享受活動的同時，也能體驗豐富的節慶氛圍。