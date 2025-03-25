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明後高溫飆升36度 周五鋒面+冷空氣「溫度驟降逾10度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四前各地依然晴到多雲，高溫上看36度，周五鋒面通過、東北季風增強，加上華南水氣攪局，雨區將擴大，且有一波降溫，溫度驟降超過10度。記者林俊良／攝影
周四前各地依然晴到多雲，高溫上看36度，周五鋒面通過、東北季風增強，加上華南水氣攪局，雨區將擴大，且有一波降溫，溫度驟降超過10度。記者林俊良／攝影

周四前各地依然晴到多雲，高溫上看36度，中央氣象署預報員陳姵安表示，周五鋒面通過、東北季風增強，加上華南水氣攪局，雨區將擴大，且有一波降溫，溫度驟降超過10度，低溫下探15度，並一路濕冷到下周二。

陳姵安說，周四（27日）之前各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，周四午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五（28日）鋒面通過，東北季風增強，白天北部、東北部天氣轉涼明顯，中部、東部氣溫也會逐漸下降，降雨以北部、基隆北海岸為主，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

周六至下周二（3月29至4月1日）持續受東北季風影響，其中周六（29日）晚間因華南雲雨東移，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；華南雲雨區預計影響到下周二4月1日，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，陳姵安指出，明天溫度持續上升，南部近山區高溫上看35度；周四各地高溫可達30度以上，尤其中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷及台東，高溫將再高1到2度，其中台北當天可達34度，南部近山區上看35度，台東因有焚風，高溫上看35或36度。

周五鋒面通過，加上東北季風影響，陳姵安分析，周五北台灣降溫明顯，自周四晚間開始一路降溫，周四白天高溫接近30度，晚上就會降到24至25度，周五晚間更可降至20度以下，相較前1天，溫差超過10度以上。

周六到下周一（29至31日）清晨仍受東北季風影響，陳姵安表示，北部低溫約15、16度、中部16、17度、南部及花東地區約17、18度。

下周二（4月1日）以後，受到華南雲雨降雨影響，低溫雖略上升一點，但仍舊低溫，周五過後北台灣偏涼，其他地區則是早晚涼。

低溫 東北季風 高溫

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