屏東榮總成立兩年多與高雄榮總合作 就醫醫療在地化

屏東榮總成立兩年多與高雄榮總合作醫療在地化，今宣布兩院合作成功將內視鏡粘膜下剝離術（ESD）引進屏東榮總。高雄榮總副院長陳垚生說，屏東榮總創設後高榮支援屏榮，去年平均每月提供近22診次、78名支援醫師，累積至今服務逾2.4萬多門診病人。

陳垚生說，高雄榮總跟屏東榮總合作，不論是在門診醫師資源、經驗交流，不定期手術支援，都持續進行，最重要是醫療在地化，將高榮醫療內容，讓屏東鄉親享有同等醫療品質。

陳垚生說，今天宣布將內視鏡粘膜下剝離術（ESD）引進屏東榮總，提供屏東地區的鄉親內視鏡高精準、安全、高品質醫療服務技術。

屏東榮總指出，20203年10大死因，惡性腫瘤是國人10大死因之首，其中腸癌、胃癌、食道癌亦名列國人十大癌症。隨著內視鏡技術與器械進步，早期消化道癌症患者可透過內視鏡黏膜下剝離術（ESD）完成病灶的完整切除。 該手術透過微小切口，使用特殊設計內視鏡刀具進行黏膜下剝離，完整切除腫瘤與癌前病灶，保留健康組織。此技術減少傳統外科手術對身體的傷害，也縮短病人住院時間，改善術後生活品質。

今天記者會，邀請患者林男到場，林男在外院檢查發現息肉過大無法處理，轉診至屏東榮總，經過內視鏡息肉切除術後，接受ESD治療，將病灶清除，恢復正常生活。

屏東榮總指出與高雄榮總合作，2024年8月至今，完成協助10名患者完成內視鏡黏膜下剝離術（ESD），利用內視鏡高精度影像確認病灶範圍，精確切除病變組織，病患術後恢復良好。

屏東榮總院長王瑞祥說，屏榮在屏東地區有很多創新領先，包括直線加速器，尖端設備，核子醫學科設備，人力增加廣度上，這兩年做很多努力。謝謝高雄榮總，跟屏榮各項合作案，這算是其中一項開花結果，高雄榮總會把各項尖端科技技術引領到屏東榮總，造福在地。

王瑞祥說，陸續有很多的技術支援，包括麻醉科、心臟科、耳鼻喉科、眼科等廣泛性的等都有些合作案再進行。高榮為技術指導者，將資源挹注屏東榮總，讓屏東榮總更成長茁壯，也讓鄉親知道，在屏榮也可以接受更艱深的手術，在癌症、放射治療等，屏榮持續在進步。

屏東榮總設立兩年多，王瑞祥說，今年度跟去年同期門診相比增加28％、急診增加4成，醫院整體的營運比去年增加3成。屏東榮總診間分布在一、二、三、五樓共4個樓層，看診不會太擁擠。