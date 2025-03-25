流感患者人次連2周持平 疾管署研判疫情已脫離流行期

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診約11萬100餘人次，與前一周相當，另實驗室監測資料發現，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，但流感占比下降，綜合評估監測資料，研判流感疫情脫離流行期。疾管署提醒，近期氣溫回暖，但日夜溫差大，民眾須注意流感相關症狀。

疾管署發言人曾淑慧說，本月18至24日共新增24例流感併發重症病例，11例死亡，新增病例及死亡個案均以感染A型H1N1為多。本流感季自去年10月1日截至昨天累計1176例重症病例，包含1095例A型H1N1、56例A型H3N2、9例A型未分型、16例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占58%。另死亡病例累計265例，其中253例A型H1N1、8例A型H3N2、1例A型未分型、3例B型。

曾淑慧提醒，民眾仍須留意有無出現流感症狀，如發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痠痛等，另若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應盡速就醫及時獲得治療。

疾管署目前已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限今年3月31日止，凡經醫師判斷符合使用條件者即可開立，以減少重症與死亡的發生。

此外，國內新冠肺炎疫情處低點波動，但重症病例持續增加，上周新增7例新冠併發重症本土病例及1例死亡病例，因新冠肺炎傳播風險持續，目前國內提供JN.1新冠疫苗有Moderna及Novavax兩種廠牌，均安全且可有效對抗目前主流病毒株，其中Novavax疫苗依核准適應症僅適用滿12歲以上民眾，目前全國庫存尚有6.9萬劑，效期僅剩2周至今年4月5日，呼籲未接種JN.1疫苗且有需求者，請前往接種。

疾管署呼籲，清明連續假期將近，民眾掃墓或出遊往來頻繁，除了做好個人衛生及防護外，也應接種JN.1新冠疫苗，提升保護力。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請盡速就醫並在家休息，保護自己與他人。