林業署出版農田棲地營造專書 助打造友善農田

強化農田生態保育，林業及自然保育署攜手慈心有機農業發展基金會，出版「農田方舟－野生動物棲地營造手冊」，盼透過圖文並茂的實作案例，協助農民打造生態農田。

農業部林業及自然保育署今天舉行「農田方舟－野生動物棲地營造手冊」新書發表會，這是台灣首度以農田棲地營造為主題的專書，盼鼓勵農民以友善耕作方式營造野生動物棲地。

林業保育署長林華慶今天表示，民國98年發生官田水雉農藥中毒事件，當時引發社會關注，林業保育署與慈心基金會開始合作輔導農民轉型友善耕作，推出「官田水雉友善農產品」，並建立綠色保育標章，開創台灣兼顧農業生產與生態保育創新模式，也是這本書的緣起。

林華慶指出，15年來綠色保育標章制度已推廣至全台675名農民、友善農田面積逾938公頃，更從最初保育水雉，擴展至石虎、諸羅樹蛙、赤腹遊蛇等，為超過46種保育類或紅皮書物種提供安全棲地，讓農田真正成為生物多樣性的庇護所。

林業保育署指出，國內近6成保育類野生動物棲息於淺山地區，這些地區與多數農田高度重疊，若能妥善營造農田，便可同時守護生態與農民生計，也是孕育「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」的重要起點。

林業保育署表示，「農田方舟－野生動物棲地營造手冊」以簡明易懂的圖解與實務案例，提供綠籬、草生田梗、埤塘生態池等棲地營造技巧，協助農民打造符合保育物種需求的友善環境，使農田營造生態棲地有所依循。

書中更針對近年受到各界關注的人與野生動物衝突，提供減少農作獸害的友善防治方法，如設置猛禽棲架吸引黑翅鳶控制鼠害，或利用物理圍籬與聲音驅離山豬與猴子，能協助農民在保育生態與保障生計之間取得平衡，共同打造人與自然共生共榮的農田環境。