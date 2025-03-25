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伊科病毒又釀死亡 特徵不明顯、1歲以下重症風險高

中央社／ 台北25日電

國內今年2例腸病毒死亡病例皆是染伊科病毒的新生兒。台大醫院小兒感染科主任呂俊毅指出，伊科病毒感染症狀特徵不明顯，但較易造成1歲以下新生兒重症，未滿3個月更要注意。

衛生福利部疾病管制署今天公布今年第2例腸病毒重症死亡病例，為北部未滿1個月新生男嬰，3月中旬陸續出現肝炎及敗血症狀況，發病約1週不幸死亡。

疾管署發言人曾淑慧在例行疫報表示，國內腸病毒目前處低點波動，未進入流行期且低於去年同期，監測顯示個案以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型；今年已累計3例重症，均感染伊科病毒11型，其中2例死亡。

呂俊毅在例行疫報說明，病毒來來去去會有週期性，流行過一波後，大部分人有了免疫力，病毒就會沉寂，但伊科病毒在台灣久未流行；國內從去年10月開始看到個案有增加跡象，且今年還沒過完3個月就已累計3例重症個案，這是警訊，同時提醒民眾、醫療單位與產後護理機構注意，避免發生大流行。

呂俊毅以台大醫院2021年針對孕婦抽血檢驗抗體的研究指出，當時發現國內育齡婦女體內有克沙奇B型及D68型抗體的比例較高，相較下伊科病毒抗體陽性率非常低，顯示育齡婦女很少感染過這個病毒，也不會有抗體可以保護寶寶，因此伊科病毒特別容易發生在小嬰兒身上。

值得注意的是，伊科病毒感染特徵並不明顯。呂俊毅說明，如果是成人或年紀較大的小孩，感染後就像一般小感冒，只會有一點點發燒、咳嗽、起疹子，不會像克沙奇A型病毒或腸病毒71型，引起大家熟知的疱疹性咽峽炎或手足口病。

腸病毒常見重症高風險群為5歲以下，呂俊毅指出，伊科病毒則以1歲以下為高風險群，3個月以下尤其需注意；感染後初期症狀僅為發燒、活力與食慾不佳，但幼兒重症風險高，恐引起急性肝炎、腦炎或心肌炎，可能造成黃疸、昏迷、抽筋等症狀，最後引發敗血症、多重器官衰竭死亡，後果相當嚴重。

疾管署統計，國內上次伊科病毒感染數較多為2018年；且2012年以來，國內感染伊科病毒個案有6成為1個月以下嬰兒，1歲以下幼兒占比達8成。呂俊毅提醒，伊科病毒傳播主要是透過親密接觸，嬰兒也可能在出生前或出生過程中感染。

呂俊毅建議，孕婦和新生兒都要盡量避免接觸生病的人或小孩，如家裡哥哥姊姊若發燒，就可能帶有伊科病毒；此外要加強衛生習慣，親戚朋友來看也要小心，避免把病毒帶入。醫療院所或護理之家更要注意感染控制，避免病毒傳播。

台大醫院 死亡 腸病毒

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