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「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
疑似食物中毒遭停業的涮樂和牛，業者申請恢復營業，衛生局昨天邀請專家到場專案輔導，暫不同意復業，要求改善缺失再複查，並強調「對於業者復業尚無時間表」。圖／縣府提供
疑似食物中毒遭停業的涮樂和牛，業者申請恢復營業，衛生局昨天邀請專家到場專案輔導，暫不同意復業，要求改善缺失再複查，並強調「對於業者復業尚無時間表」。圖／縣府提供

馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發疑似食物中毒，發病人數不斷增加。宜蘭縣衛生局統計至今天傍晚5時，累計通報發病共82人。衛生局表示，被傳染諾羅病毒者大約在24小時至48小時後發病，業者19日停業至今6天，針對這幾天通報新增個案，全都交給疾管署流行病學調查。

衛生局表示，目前個案發病時間仍集中於3月15日至16日，其中44人的狀況比較嚴重，就醫後返家，無人住院；衛生局已經要求業者19日停業至今，即便用餐也已經過了發病期，針對後續通報的個案，也有可能是家人再傳染給家人，該局把所有通報個案交給流行病學調查釐清，如果與業者無關，到時候會排除。

此外，業者已經向衛生局提交改善計畫及申請復業，衛生局昨天邀請專家到場進行專案輔導，暫不同意復業，並建議業者針對環境及製程再做優化改善，待改善完成，衛生局再進行缺失事項複查，強調「對於業者復業尚無時間表」。

衛生局表示，最近諾羅病毒傳染高峰，諾羅傳染性極強，只需極少病毒量即可傳播，可能因食入遭諾羅病毒污染食物或飲水，也有可能接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸嘴鼻或眼睛傳染，或是與病人接觸、吸入飛沫等，不論是民眾及食品業者都應確實做好衛生防護及落實環境消毒，避免染病。

疑似食物中毒遭停業的涮樂和牛，業者申請恢復營業，衛生局昨天邀請專家到場專案輔導，暫不同意復業，要求改善缺失再複查，並強調「對於業者復業尚無時間表」。圖／縣府提供
疑似食物中毒遭停業的涮樂和牛，業者申請恢復營業，衛生局昨天邀請專家到場專案輔導，暫不同意復業，要求改善缺失再複查，並強調「對於業者復業尚無時間表」。圖／縣府提供

家人 衛生局 諾羅病毒

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