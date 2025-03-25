聽新聞
0:00 / 0:00
「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表
馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發疑似食物中毒，發病人數不斷增加。宜蘭縣衛生局統計至今天傍晚5時，累計通報發病共82人。衛生局表示，被傳染諾羅病毒者大約在24小時至48小時後發病，業者19日停業至今6天，針對這幾天通報新增個案，全都交給疾管署流行病學調查。
衛生局表示，目前個案發病時間仍集中於3月15日至16日，其中44人的狀況比較嚴重，就醫後返家，無人住院；衛生局已經要求業者19日停業至今，即便用餐也已經過了發病期，針對後續通報的個案，也有可能是家人再傳染給家人，該局把所有通報個案交給流行病學調查釐清，如果與業者無關，到時候會排除。
此外，業者已經向衛生局提交改善計畫及申請復業，衛生局昨天邀請專家到場進行專案輔導，暫不同意復業，並建議業者針對環境及製程再做優化改善，待改善完成，衛生局再進行缺失事項複查，強調「對於業者復業尚無時間表」。
衛生局表示，最近諾羅病毒傳染高峰，諾羅傳染性極強，只需極少病毒量即可傳播，可能因食入遭諾羅病毒污染食物或飲水，也有可能接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸嘴鼻或眼睛傳染，或是與病人接觸、吸入飛沫等，不論是民眾及食品業者都應確實做好衛生防護及落實環境消毒，避免染病。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言