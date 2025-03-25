「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表

馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發疑似食物中毒，發病人數不斷增加。宜蘭縣衛生局統計至今天傍晚5時，累計通報發病共82人。衛生局表示，被傳染諾羅病毒者大約在24小時至48小時後發病，業者19日停業至今6天，針對這幾天通報新增個案，全都交給疾管署流行病學調查。

衛生局表示，目前個案發病時間仍集中於3月15日至16日，其中44人的狀況比較嚴重，就醫後返家，無人住院；衛生局已經要求業者19日停業至今，即便用餐也已經過了發病期，針對後續通報的個案，也有可能是家人再傳染給家人，該局把所有通報個案交給流行病學調查釐清，如果與業者無關，到時候會排除。

此外，業者已經向衛生局提交改善計畫及申請復業，衛生局昨天邀請專家到場進行專案輔導，暫不同意復業，並建議業者針對環境及製程再做優化改善，待改善完成，衛生局再進行缺失事項複查，強調「對於業者復業尚無時間表」。