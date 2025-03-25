三癌症免疫治療擬納暫行性支付 健保署：受益達2800人

政府今年編列50億元癌症新藥基金，部分將用於暫時性支付免疫治療。衛福部健保署最新公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，此類暫時性支付以2至3年為原則，再進一步評估是否正式納入健保給付。健保署表示，目前預計擴增乳癌、大腸直腸癌、肺腺癌相關免疫檢查點抑制劑（IO）治療，預計受益患者2800人，往後將定期公開專款運用資訊。

依「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，健保署將彙整與原本健保收載新藥的不同條件，包含僅適用於臨床療效證據明確，但受總額預算限制，尚未收載的癌症新藥或新適應症及其他經健保署認定的必要藥品。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，針對免疫檢查點抑制劑（IO）將擴增給付於「高風險早期三陰性乳癌」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「合併化療不分表現量的肺腺癌」，此符合癌症新藥暫時性支付專款作業原則的適用藥品定義「臨床療效證據明確但受總額預算限制」，規畫今年以癌症新藥暫時性支付專款支應。

癌友長期期盼健保署放寬給付免疫治療，張惠萍說，目前免疫檢查點抑制劑（IO）原本已給付pembrolizumab（Keytruda）成分藥品及atezolizumab（Tecentriq）成分藥品用於無基因突變PD-L1高表現的非小細胞肺癌第一線治療，現正進一步研議給付免疫合併化療不分表現量的肺腺癌，並合併藥廠申請的乳癌及大腸癌建議案，同步進行議價協商。

張惠萍表示，免疫製劑擬擴增給付於「高風險早期三陰性乳癌」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「合併化療不分表現量之肺腺癌」，預估受益人數約2800人，包含肺腺癌約1400人、三陰性乳癌約900人、大腸直腸癌約500人，預估與藥廠議價完成後，今年上半年即可上路。

張惠萍說，藥品經健保共同擬訂會議研擬暫時性支付後，會以專款支付2至3年，最長不超過5年，協議屆期前經再評估作業確認是否由健保持續給付，若最後決定該藥品不符合新給付條件或不予給付用藥，將先要求藥廠提供病人無償用藥，時間最長不超過1年，同時主動協助病人轉換其他適切的治療。

張惠萍指出，依政府資訊公開法，該專款運用資訊也會定期公開，每季於健保署網站公布，包含藥品品項及給付規定；使用院所數、醫師數、病人數；使用金額、剩餘金額等。其他尚有暫時性支付藥品再評估計畫書、超出專款金額由廠商攤還等原則。