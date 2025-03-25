北醫大追思感謝「大體老師」 捐贈者10年忌口不亂吃

在醫學院裡，有一群很特別的「老師」，捐出身體讓學生下刀進行病理解剖，了解人體的構造。「大體老師」是學生行醫前的第一個病人，也是最重要的教學教材，台北醫學大學今日舉行「解剖教學英靈追思紀念會」，緬懷來自領域及不同年齡層的大愛。

北醫大學醫學系解剖學暨細胞生物學科主任洪君琳表示，大體老師奉獻個人肉身，讓學生結合理論與實務，是非常寶貴的實習教材。今年追思紀念會邀請家屬一起追憶悼念，表達對13名大體老師的感激之情，現場莊嚴氛圍令人動容。

為了順利捐贈大體，身障夫妻顏徐承和吳鳳琴在十幾年前徹底改變生活習慣，希望保持完好的健康狀況，讓學生獲得人體結構知識。吳鳳琴說，雖然與先生都因為身障，在生活上有諸多不便，但彼此相互扶持，兩人對生活懷抱熱誠，也樂於助人。

為了完成順利捐贈大體的堅持，顏徐承和吳鳳琴簽署同意書之後，就盡量保持身體健康，幾乎不用藥，連喜愛的美食也忌口，為的就是希望能在生命的終程還能捐獻自己的身體，為醫學教育盡一分心力。

已經60多歲的吳鳳琴以輪椅代步進入會場，她說，先生二年多前離世，已經完成心願。關於生死議題，兩人早在婚前就簽下器官捐贈同意書，後來因病回診往返醫院，接觸大體捐贈相關資訊，覺得既環保又有深遠教育意義，因此改捐大體。

另一位社會弱勢者卓郁君，常年受思覺失調症所苦，但只要有能力就行善。家人回憶，她見不得別人受苦，常把身上僅有的錢拿去捐給有需要的人，個性善良又單純。也因此走上佛學修道之途，最後以身延續大愛。