快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

馬水龍逝世10週年 專場音樂會加特展訴說一生

中央社／ 台北25日電

台灣前輩作曲家馬水龍創作交融東西，更在台灣藝術教育、文化政策等面向貢獻卓著。今年是馬水龍逝世10週年，台灣音樂館串連北藝大等單位合作，以整年多場專場音樂會加特展訴說一生。

紀念活動由國立傳統藝術中心台灣音樂館主辦，並與國家圖書館、國家交響樂團（NSO）、衛武營國家藝術文化中心及北藝大合作，共同呈現馬水龍的精彩成就。

馬水龍1939年出生於基隆，畢業於國立藝專（今台藝大）音樂科，主修理論作曲，1975年獲得德國雷根斯堡天主教會音樂與音樂教育學院學位。他曾任國立藝術學院（今北藝大）音樂學系創系主任、教務長、院長，亦曾任總統府國策顧問等職務。2015年因病過世。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會上表示，台灣音樂館很榮幸有機會舉辦馬水龍逝世10週年的紀念演出，「馬水龍老師的創作多元，樂作曲風結合東西方，深深描繪台灣的家鄉情與土地心；他對繪畫也充滿天分，希望這次可以將馬老師的一生透過演出跟展覽，讓更多人知道。」

陳悅宜表示，她很期待最後壓軸音樂會安排之一，是選出曾拿過馬水龍作曲獎學金的學子創作，與馬水龍的樂曲共演，「這代表了馬老師的精神就在音樂的傳承，跨過了世代與時空。」

北藝大名譽教授朱宗慶表示，他非常感念馬水龍對他的信任與栽培，「我常想，如果沒有馬老師的話，今天的我還是現在的我嗎？今天台灣的打擊樂跟作曲會這麼蓬勃嗎？北藝大校風會這麼開明嗎？」

朱宗慶說，馬水龍對台灣藝文界影響甚鉅，其提出傳統與創新的理念，至今依舊是一條持續前進的道路。

馬水龍夫人許子珍到場表示，感謝傳藝中心與台灣音樂館的支持，以及參與單位的努力，謝謝所有的陪伴。

活動總策劃顏綠芬表示，這次紀念活動將舉行多場專場音樂會，下半年也將在國家圖書館為馬水龍舉辦紀念特展，展出手稿與畫作，再次讓馬水龍的身教言教成為典範。

顏綠芬說，率先開跑的是北藝大「樂韻關渡系列音樂會」，該系列以馬水龍不同編制的作品貫穿主題，自3月至11月共演出9場。

圖書館 音樂會

延伸閱讀

屏東黑膠音樂會3月26日啟售 趙傳、辛曉琪、萬芳回味經典

恆春草地觀星音樂會沾喜氣 新人交換汽球戒指

譜出土地的愛 老中青素人台江文化季音樂會唱18首新曲

用音樂感謝...新竹忠信創校55周年 攜手樂團舉辦音樂會

相關新聞

明後高溫飆升36度 周五鋒面+冷空氣「溫度驟降逾10度」

周四前各地依然晴到多雲，高溫上看36度，中央氣象署預報員陳姵安表示，周五鋒面通過、東北季風增強，加上華南水氣攪局，雨區將...

三癌症免疫治療擬納暫行性支付 健保署：受益達2800人

政府今年編列50億元癌症新藥基金，部分將用於暫時性支付免疫治療。衛福部健保署最新公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，...

「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表

馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發疑似食物中毒，發病人數不斷增加。宜蘭縣衛生局統計至今天傍晚5時，累計通報發病共8...

流感患者人次連2周持平 疾管署研判疫情已脫離流行期

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診約11萬100餘人次，與前一周相當，另實驗室監測資料發現，目前社區流行的呼吸道...

弱勢數位原住民 展望會：7成8家中無Wi-Fi、7成5需學費補助

現在的孩子都是數位原住民，在各式數位產品、環境中成長。但台灣世界展望會透過長年蒐集數據發現，經濟弱勢兒少在數位學習工具取...

彰化員榮醫療體系新總院趕工 預估2027年完工

彰化縣員榮醫療體系總醫院去年動工，員榮醫療體系總院長張克士今天與土地銀行等7家銀行簽署62.8億元聯合貸款合約，工程資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。