LaLaport 挺過假日沒塞車 捷運搭乘量暴增120％

南港LaLaport在20日開幕，根據北市交通局觀察，周遭車流順暢，打破外界擔心塞車的疑慮。交通局表示，根據人潮高峰的六、日統計，捷運量增加120％，未來待周邊空橋開通後，能讓行人空間更舒適、人車分道。

台北市交通治理科長林育生表示，LaLaport在3月20日開幕當天，附近有智慧城市展舉辦，人潮增加車潮則沒有影響，21日則是逢周五，交通問題會是在下班車潮及購物用餐人流。

他說，周六、日則是人潮最高峰，南港展覽館站運量達2萬9千多人次、南港軟體園區站則為8009人次，總計3萬7千人次出站，捷運運量增120％。反觀周日的停車場使用率僅66％，可見民眾仍是以大眾運輸的捷運等前來。

為了將人車流引導，林育生也說，商場周邊也正在建設相關空橋，包含已啟用的內湖機廠停車空間空橋，以及6月底會完工、接連南港展覽館的空橋，以及8月底完工的中信金融園區。

另外，林育生說，周遭在捷運機廠停車場作為商場停車空間替代方案，在周遭馬路也設有阻材、導引設置等，將人車流避開，同時14處路口要道業者出資雇用義交疏導。

林育生也說，在去年北市副市長李四川就針對此召開兩次專案會議，要求分階段營運、優化鼓勵大眾運輸優惠措施等，後續也針對交通維持計畫進行3次審議，得以讓民眾知道搭乘捷運、減少開車的效果。