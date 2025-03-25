台大醫院加速減碳行動 獲國際溫室氣體查證

呼應國際節能減碳趨勢，台大醫院自許為醫界典範，承擔社會責任的使命，積極與國際淨零目標接軌。自2023年1月20日成立減碳工作小組至今，推動全院減碳的目標，今年正式取得ISO 14064-1:2018溫室氣體查證，成為國內醫療體系中積極推動碳管理與減碳行動的領航者。

台大醫院院長吳明賢表示，獲得ISO 14064-1:2018查證，代表台大在落實低碳醫療的努力得到肯定，未來也將持續透過數位工具強化碳管理，推動節能減碳措施，為醫療產業建立更永續的營運模式。

醫療院所被喻為隱藏的「排碳大戶」，因為維生儀器眾多，先進醫材也非常耗電，尤其，病房必須全天候營運，廢棄物、用電量非常可觀。身為龍頭醫院，台大醫院除了醫療領域的成就，還肩負環境保護以及社會公益責任，為推動ESG的環保減碳觀念，2023年11月5日即舉辦「醫療淨零減碳與永續責任研討會」，展現推動的決心。

減碳行動刻不容緩，ISO 14060系列國際標準成為重要關鍵字；ISO 14064-1是一套「企業如何進行碳盤查」的標準。英國標準協會（BSI）董事總經理蒲樹盛肯定台大醫院的努力，他指出，醫療機構的碳管理是未來發展的重要方向，台大這次通過ISO 14064-1:2018查證，展現了對環境責任的高度承諾。

雙方於今天舉辦授證典禮，台大醫院強調，將以此為基礎，持續推動低碳營運模式，結合智慧醫療與永續發展策略，朝向淨零碳排目標邁進。