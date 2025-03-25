3.6萬人領錢了 TPASS 2.0首月回饋金達238萬元

交通部今年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，2月起開始累計搭乘紀錄，今天起可領取回饋金。統計至3月23日止，已有6.5萬人完成記名登錄，且2月有3.6萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，累計回饋金額達238.1萬元。

交通部公路局統計，截至3月23日止已有16.5萬人完成記名登錄。2月份共有3.6萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2.0萬張電子票證達成基本回饋（公車／客運）條件、2.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋（台鐵、台北捷運或新北捷運）條件。

其中，包含約9000張電子票證同時達成不同回饋條件；該月份累計回饋金額達238.1萬元，其中以基本回饋（公車／客運）條件的回饋金額最高，共183.4萬元，占總回饋金額的77%、台北捷運軌道加碼回饋金額次之，共48.5萬元，占總回饋金額的20.3%。

公路局提醒，完成記名登錄的民眾可至各票證公司網站的「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額，且即日起可持符合回饋條件的電子票證，至4大超商由店員協助或台北捷運各場站內悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取的回饋金額，也可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。

公路局呼籲，只要在今年3月31日前，至4大超商多媒體事務機預購或各捷運站服務台或售票加值機購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，今年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，由中央再加碼每月回饋10％乘車金額。