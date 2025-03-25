中研院士葉永烜顏色相對論畫展 國立科工館展出至8月底
國立科學工藝博物館今天起至8月31日在北館太空飛行探索廳舉辦「顏色相對論—葉永烜院士畫展」，中研院院士葉永烜畢生數十年藝術創作一次展出，畫作蘊含時間和空間相對性，欣賞畫作同時，思考時間流逝和空間變遷，成為科學與藝術跨界融合典範。
葉永烜是國際知名的天文學家，研究專長涵蓋彗星物理、太陽系及行星起源、太陽系電漿物理等，他最為人稱道的成就之一，是提出探測土星系統的計畫，並催生後來「卡西尼-惠更斯號」衛星。
為表彰對此計畫貢獻，NASA 授予他特殊公共服務榮譽勳章，更獲2023年總統科學獎，學術成就斐然，然而，才華不僅止於科學領域，對藝術的熱情與投入同樣令人讚嘆。
葉永烜繪畫創作生涯跨越數十年，靈感多源自個人生活經歷，包括在歐洲、美國、臺灣等地的生活點滴，以及個人情感的抒發，例如，描繪德國花園畫作寄託心情；描繪玉山畫作，表達對台灣山川熱愛。
葉永烜認為，藝術與科學相通，都是透過重複到逐步深化，最終達到熟能生巧、獨樹一格的境界，他以畫筆為媒介，揮灑對生命、情感及時代的觀察與體悟。
繪畫風格上，葉永烜創作隨著時間推移產生變化，早期作品色彩豐富，對比強烈，後期趨於簡潔，並融合中國繪畫的寫意與西方油畫的色彩，部分畫作更反映特定時代背景，如在疫情期間創作畫作，記錄當時人們戴口罩的生活狀態；描繪氣候變遷也表達對環境問題的關注。
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