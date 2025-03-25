台灣首座近現代美術館揭牌 文化部長李遠:對話而非對立

台灣首座近現代美術館、第二座國家級美術館—台南國家美術館(南國美)籌備處，今天下午舉行揭牌典禮。文化部長李遠、台南市長黃偉哲、台南市美術館新任董事長游文玫等揭開機關銜牌，共同見證「台灣近現代美術館元年」的歷史時刻。李遠表示，南國美收藏的作品年代主軸為1895年到1960年，包含日本來台後的藝術創作，也包括國民政府來台後，一批渡海來台的中國藝術家。它展現的是台灣漫長歷史中，一段最純粹的創作空間，兩邊的藝術家相遇「互相對話，而不是對立。」

文化部指出，成立專題或斷代美術館，是國家美術發展達成熟階段的必然作為，例如羅浮宮收藏19世紀中葉以前廣義的古典藝術、奧塞美術館（又稱「近代國家藝術博物館」）專責收藏1848年至1914年間的藝術作品、荷蘭國家博物館主要收藏荷蘭黃金時代藝術等。因此，文化部經多次諮詢、研商及跨單位協調，最終決定由台南市政府無償撥用台南市美術館2館成為台南國家美術館所在地，並以1895至1960年近現代台灣美術主題作為常設展覽，以最有效率及符合城市與美術館發展脈絡方式籌設第二座國家美術館。

黃偉哲表示，台南美術館是賴清德擔任市長期間，突破萬難完成的台南地標。二館興建耗資20億，中央補助8億。如今華麗轉身，但是「馬照跑舞照跳展覽照辦」，由中央統籌台南國家美術館的籌備，希望維持美術館的獨立性、但得到國家的全力支持、讓台南市更好。

李遠表示，去年九月他陪伴黃土水作品「甘露水」，回到黃土水母校東京藝術大學展覽，展題是「黃土水和他的時代」。該展除了展覽黃土水作品，還展出了十位在東京藝術大學畢業的台灣藝術家自畫像，包括陳澄波、李梅樹、李石樵、郭柏川等，原來學校規定畢業之前要送自畫像送給學校。他看到這些畫家年輕的樣子「充滿了自信」，認為這是一個「陌生卻又讓人很想接近的時代」。這些畫家年輕的模樣，讓他想起棒球隊長陳傑憲打球出去之後會比的手勢。

李遠表示，這些日本殖民時代的台灣年輕藝術家，都有一個志氣，認為「我們雖然被日本殖民，但是我們仍然要走出一條我們自己台灣藝術家的路。」他最近讀到玉山社出的《曙光來臨之前：15位前輩藝術家的時代散策》，認為台灣的曙光已經來了，「不管別人叫我們什麼名字，叫我們台灣，叫我們中華民國台灣，還是叫我們中華民國，都是我們，我們不會比別人低一等。」

文化部從2018年起推出「重建台灣藝術史」計畫，迄今蒐集了前輩藝術家作品867件、修復8千多件、完成9萬個史料檔案。其中收穫最大的來自民間的力量，光是順天美術館的許照信先生就捐出他所收藏的674幅前輩畫家作品。他當時表示要「為台灣人留下一份文化遺產」，從那時起，文化部就不斷接到藝術家家屬，表示他們願意捐贈畫作，更希望有一個近現代國家美術館可以蒐藏這些畫，因此有了今天的台南國家美術館。

文化部表示，包括陳澄波、郭柏川、郭雪湖、蒲添生、張萬傳、潘春源、潘麗水、潘瀛洲、鄭世璠、陳夏雨、黃歌川、楊英風、陳陽春等前輩藝術家家屬，已陸續表達捐贈作品意願，今日出席揭牌典禮，在眾人見證下，由家屬代表共同簽署捐贈典藏意向書。意向書是放在雲端以平板簽署，陳澄波長孫陳立栢簽署時笑得開心，形容自己的心情「像嫁女兒一樣」，而且相信是「嫁到好人家」。他表示，此次捐贈南國美的陳澄波作品逾兩千件，陳澄波子孫每個人留一到兩件陳澄波作品之外，其餘統統捐出，數量接近「裸捐」。