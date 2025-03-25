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屏東枋山擬設風機 環委指「如讓鳥過關斬將」再審

中央社／ 台北25日電
業者擬於屏東枋山楓港村設置10座風機，今天進行環評初審。示意圖／ingimage
業者擬於屏東枋山楓港村設置10座風機，今天進行環評初審。示意圖／ingimage

業者擬於屏東枋山楓港村設置10座風機，今天進行環評初審。環委認為此地區保育類鳥類達17種，設風機如讓鳥過五關斬六將；加上鄰近地區就有住宅、國中，建議本案補充修正後再審。

環境部今天召開「枋山風力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位表示，本案位於屏東縣枋山鄉楓港村農地，以芒果樹、低矮農作物為主，預計將興建風力發電機組10座，總裝置容量約40MW至50MW；另外設置輸電線路、開關場1座及聯外道路等。

中華鳥會表示，候鳥遷徙時間不定，應該於大量過境期間調查才有助於確實繪飛行路徑，並據以評估影響；另外，某些鷹群飛行高度，或是受落山風吹拂會降低飛行高度通過河谷，對可能因天氣不好在150至200尺高飛行，剛好是風機的高度。

環評委員也認同觀察記錄太少，而中華鳥會已提出明確佐證的資料，應正視問題並提出減輕對策，甚至設想「是不是春秋不要運轉算了」；當地有17種保育類鳥類，證明這裡就是好山好水，「只可惜國家公園畫的範圍不夠大」。

有環委補充，該地區附近的里龍山是恆春半島唯一超過1000公尺的高山，被稱為小百岳，落山風不會是正常的風速，鳥都會要下來休息，在這裡設置風機是「要讓鳥過五關斬六將嗎」。

環委說，該地區河道經常變換，沖刷的力道非常大，未來氣候變遷的情境應該模擬；另外若風機基座設置後，是否會造成河道溢淹的情況，都應該評估。

此外，環委提到，在影響評估範圍500公尺內就有61個門牌、且還有國中，都應該逐戶拜訪，且用淺顯易懂的方式說明影響。

幾名環委都認為開發單位回覆是「實問虛答」，要求開發單位確認風機眩影模擬的合理性；強化土壤液化、防止沉陷等緊急應變及環境減輕措施；審慎評估其中6座風機設置地點的適宜性；以最劣情境重新評估本案對鳥類及蝙蝠可能的衝擊等10餘項意見，建議本案補充修正後再審。

屏東縣 環評 鳥會

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