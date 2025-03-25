快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

蘇曉康新作「雨煙雪鹽」 劫後餘生永不放棄

中央社／ 台北25日電

作家、中國異議人士蘇曉康被迫流亡海外36年，新作「雨煙雪鹽」續寫他告別美國德拉瓦州到華府後的生活與見聞，傳達流亡者劫後餘生永不放棄的心路歷程，近期在台灣出版發行。

書名「雨煙雪鹽」，指蘇曉康流亡期間感受到的滋味，「領受過文字原鄉的台灣雨煙，又跌進孤寂原野北美的雪鹽，30年思之得二味：茫然不放棄之心，在黑暗中匍匐爬行，劫後生命何其甘甜，常常從詭譎世局與多舛命運中夢醒過來，竟得春雨梨花之唐詩意境」。

根據印刻文學發布新書資訊，蘇曉康從寂寞返回人世，也在歐洲、南亞、台北、北美飛來飛去，驚見坊間種種學人、領袖、神棍在天使與魔鬼間幻化著百態，也在無數極端之間擺盪游弋，感懷那遠離故土的建制拓荒者。

對於近年的「基輔烽火連天」，蘇曉康感懷，「曾是記憶中的一團火，竟也連帶著一段幽暗的私人軌跡，離群索居中又一場滅頂，仍舊喪魂失魄、咬碎牙根，轉頭忽見外面世界圖景，也是血與火、東方與西方、歷史與思潮、悲切與宿命的另一種荒涼」。

書中記錄天體物理學家方勵之妻子李淑嫻對蘇曉康說的話，「我們這些人必須讓真相在身後不被歪曲」，這或許是「無家可歸」的流亡者，歷經恐怖劫難，目睹時政與世局各式荒誕與污濁後，堅持翔實寫作的理由。

蘇曉康生於1949年，80年代以深具批判性的報導文學引領風潮，1988年推出系列紀錄片「河殤」掀起關注，隔年發生六四民運，蘇曉康開始長達30多年流亡生涯，2021年以「鬼推磨」獲得台北國際書展大獎。

台北國際書展 文學

延伸閱讀

全民權證／中磊 選逾六個月

NBA／衛冕軍塞爾蒂克傳易主 高達台幣2014億元售出將再創紀錄

LOL／五十步笑百步？北美C9選手談LPL水準低落、TES國際賽表現差

台南參加北美海鮮博覽會 主推虱目魚估接單3600件

相關新聞

明後高溫飆升36度 周五鋒面+冷空氣「溫度驟降逾10度」

周四前各地依然晴到多雲，高溫上看36度，中央氣象署預報員陳姵安表示，周五鋒面通過、東北季風增強，加上華南水氣攪局，雨區將...

三癌症免疫治療擬納暫行性支付 健保署：受益達2800人

政府今年編列50億元癌症新藥基金，部分將用於暫時性支付免疫治療。衛福部健保署最新公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，...

「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表

馬辣國際餐飲集團旗下「涮樂和牛」鍋物爆發疑似食物中毒，發病人數不斷增加。宜蘭縣衛生局統計至今天傍晚5時，累計通報發病共8...

流感患者人次連2周持平 疾管署研判疫情已脫離流行期

衛福部疾管署最新統計，上周類流感門急診就診約11萬100餘人次，與前一周相當，另實驗室監測資料發現，目前社區流行的呼吸道...

北醫大追思感謝「大體老師」 捐贈者10年忌口不亂吃

在醫學院裡，有一群很特別的「老師」，捐出身體讓學生下刀進行病理解剖，了解人體的構造。「大體老師」是學生行醫前的第一個病人...

南國美籌備處揭牌 市長黃偉哲：台灣藝術發揚光大

台南國家美術館（簡稱南國美）籌備處今天在台南市美術館2館揭牌，台南市長黃偉哲期許台南美術館更好，也讓台灣藝術發揚光大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。