直播「轉盤遊戲」未依選項消費要被公布照片？消保官說重話了

民眾投訴台南某直播水產業者於促銷活動中設置爭議性轉盤遊戲，轉盤選項消費者需額外消費達一半左右，並於Line群組表示消費者如未依選項消費，將公開照片等個資。由於業者行為恐涉違反「消費者保護法」、「公平交易法」及「個人資料保護法」等相關規定。

台南市法制處消保官會同經濟發展局昨天下午前往該水產業者位於南區門市查核，了解其行銷產品的方式與轉盤遊戲實際操作狀況，市府表示如業者確有強迫推銷、違法侵害消費者個人資料，應立即遏止其違規行為並輔導業者改善，以保障消費者權益。

據業者表示，其近日舉辦「幸運大抽獎活動」，加入社群的粉絲，可透過其網路海鮮直播商城以10元取得1次玩幸運轉盤的機會，再到實體門市玩轉盤遊戲。惟轉盤獎項雖有免費贈送商品的選項，惟高達一半比例是「現場消費」一定金額（100元或300元）的選項。

法制處說，稽查時業者雖出示已將遊戲規則揭示於線上商城及Line群組的證明，但消費者投訴事項是轉輪中「現場消費金額」的選項，業者即告知需在現場消費該等金額，否則會將其照片印下來貼在輪盤上，此舉已涉不當行銷及違反個資保護之嫌。

法制處說，本次稽查時業者雖有於Line載明將揭露照片的用詞，因尚查無實際張貼照片及公開，現場已要求及輔導業者除充分揭露消費資訊外，並應注意行銷活動的適法性，不得有對消費者顯失公平的行為；且不得不當洩露個資、侵害消費者的個資、肖像權等行為，倘經查獲違反個資的不法情事，主管機關將依法處理，絕不寬貸。

法制處呼籲業者應落實誠信經營，確保消費者權益，任何促銷活動皆應符合公平交易原則，不得以不透明規則誤導消費者，亦不得對拒絕額外消費者施壓或以公開其個資為要脅，同時提醒消費者參加類此具射倖性（不確定性）的行銷活動時，務必先詳閱活動及遊戲規則，衡酌自身需求審慎擇選適合的活動，避免落入強迫消費的陷阱，損及消費權益。

消費者如發生相關消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，並請保留對話紀錄與交易明細等證據保全，如日後欲向市府消費者服務中心提出消費爭議申訴提供完整的證據資料有助保障自身的消費權益。