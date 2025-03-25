TPASS 2.0首月回饋來了！3.6萬張電子票證今起開領

為擴大TPASS政策嘉惠範圍及鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部於2025年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，截至3月23日已有16.5萬人完成記名登錄，該措施自2025年2月起開始累計搭乘紀錄，並於25日起開放領取2月份回饋金。

經公路局統計，2025年2月份共有3.6萬張電子票證達成TPASS 2.0回饋條件，共有2.0萬張電子票證達成基本回饋（公車/客運）條件、2.6萬張電子票證達成軌道加碼回饋（台鐵、台北捷運或新北捷運）條件，其中包含約9,000張電子票證同時達成不同回饋條件；該月份累計回饋金額達238.1萬元，其中以基本回饋（公車/客運）條件之回饋金額最高（共183.4萬元，占總回饋金額之77.0%）、台北捷運軌道加碼回饋金額次之（共48.5萬元，占總回饋金額之20.3%）。

另外，公路局提醒，完成記名登錄的民眾可至各票證公司網站之「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」記名專區查詢回饋金額，且25日起可持符合回饋條件之電子票證至四大超商由店員協助或臺北捷運各場站內之悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋金，當月未完成領取之回饋金額亦可與後續月份併同領取，但最遲須於開放領取日起1年內領取完畢。

公路局特別呼籲，只要在2025年3月31日前至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站（服務台或售票加值機）購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，114年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，由中央再加碼每月回饋10%乘車金額。該局也邀請民眾至常客優惠回饋網頁點選進入各票證公司記名專區登錄，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。