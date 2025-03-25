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南國美籌備處揭牌 市長黃偉哲：台灣藝術發揚光大

中央社／ 台南25日電
台南市長黃偉哲期許台南美術館更好，也讓台灣藝術發揚光大。聯合報資料照片
台南市長黃偉哲期許台南美術館更好，也讓台灣藝術發揚光大。聯合報資料照片

台南國家美術館（簡稱南國美）籌備處今天在台南市美術館2館揭牌，台南市長黃偉哲期許台南美術館更好，也讓台灣藝術發揚光大。

黃偉哲今天在揭牌典禮致詞指出，台南市美術館2館是總統賴清德擔任台南市長期間，突破萬難自籌經費建造而成，如今已成台南重要地標，國內外旅客到台南一定要造訪南美館2館。

黃偉哲表示，南美館2館營運後屢創卓越成就，也透過台南國家美術館籌備處成立，讓台南美術館更好，讓台南及台灣藝術發揚光大。

台南市政府新聞稿指出，台南國家美術館籌備處規劃2年期間，將儘速完成近現代美術領域定義及研究、場館發展規劃、典藏制度訂定等工作，積極研議成立行政法人法制作業。

市府表示，文化部將持續和台南市美術館合作、資源共享，協助未來營運擴展至農田水利署嘉南管理處等事宜，共同為提升台灣美術及城市發展努力。

南美館2館是座新建的前衛風格建築，位於中西區忠義路上，南美館1館和2館間步行距離不到5分鐘，還能走到附近的全台首學台南孔廟、國立台灣文學館及日治時期所建的武德殿逛逛。

南美館2館早期是台南檨仔林（芒果林）區域，清代時期建有海東書院，日治時期保留北白川宮親王寢殿「御遺跡所」，1902年在北側成立台南博物館，博物館遷移後，1923年改建為台南神社，1946年變更為忠烈祠，1969年改為台南市立體育館，1991年改建為公十一地下停車場及公園，最終建成美術館，2019年1月27日正式營運。

南美館2館由日本建築師坂茂規劃設計，以台南市樹鳳凰木的鳳凰花，轉化成2館的五角形碎形屋頂，詮釋台南市的形狀。坂茂也因2館設計，獲台南市政會議通過頒贈榮譽市民。

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