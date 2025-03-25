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高雄肺癌死亡率高於全台平均 醫：車程距離是阻力

中央社／ 台北25日電

肺癌儼然成為「新國病」，根據統計，高雄市每半天近2人遭肺癌奪命，死亡率高於全台平均。醫師分析，高雄地形狹長，即使足夠治療量能，但對患者而言，車程距離仍為大阻力。

根據國人十大死因統計報告，台灣平均每天有28人因肺癌而離世，進一步分析地區最新肺癌死亡率統計資料，高雄市單一年度即有1298人肺癌死亡，相當每半天就有近2人遭肺癌奪命，且高於全國肺癌標準化死亡率。

高雄長庚醫院內科部副部長王金洲今天透過新聞稿分析，由於高雄地形狹長，造成患者治療上的不方便，對照護者家屬也是負擔，更有患者因此放棄治療。過去在診間曾遇過，不少患者光回診車程奔波就長達1小時，總讓患者大嘆「好辛苦」。

高雄過去專業癌症中心並非在市中心，家住市中心的民眾同樣為了回診疲於奔命。王金洲說，高雄長庚發現了高雄市肺癌治療環境痛點，宣布今年1月1日正式接手市立大同醫院營運管理，就近提供市民精準醫療服務，使患者及照護者家屬得以擁有更便利的醫療選擇。

王金洲說，現今已邁入精準治療新紀元，癌症不再只是被動緩解、延長存活，應更積極地在疾病初期積極介入。以肺癌為例，透過檢測了解患者腫瘤基因特徵，判定患者有無基因突變，再以相應治療方式為患者對症下藥，有助達到最大化的治療效果。

針對無腫瘤基因突變的肺癌患者，現已將免疫治療列為無基因突變者的優先建議治療。不論是早期或晚期患者，免疫治療皆有涵蓋到。王金洲說，免疫治療主要是以免疫檢查點抑制劑重新活化患者自身免疫系統，識別並攻擊癌細胞，促使身體免疫細胞發揮作用，達到毒殺癌細胞效果。

王金洲指出，從臨床經驗中觀察到，部分患者在接受免疫檢查點抑制劑治療後產生「長尾效應」，持續抑制腫瘤惡化、復發，使患者進入穩定期、延長存活，更有望幫助患者提升生活品質。

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