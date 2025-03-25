是你嗎？全家最低花47元買咖啡 抱走發票大獎
全家（5903）本期中獎發票，共有七位幸運兒中大獎，其中有六位消費者花費百元內就幸運中獎，且開出店舖多位於桃園、新竹地區全家。本期特別獎1,000萬元共開出兩組，獎落全家高雄湖內正億店及桃園中壢中央三店，幸運兒花費最低47元購買Let's Café大杯冰拿鐵即中獎。
特獎200萬元開出1組，獎落於全家新竹金湳雅店，幸運得主皆僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為全家平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店，及全家APP購買，最低僅花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。
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